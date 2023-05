Asur 2 teaser: Arshad Warsi, le drame à suspense vedette de Barun Sobti continue avec plus de rebondissements; les fans ne peuvent pas garder leur calme [View Reactions]

Asour 2 arrive et Arshad Warsi, Barun Sobti, Ridhi Dogra, Anurpiya Goenka et d’autres célébrités reprendront leurs rôles pour la websérie de thrillers psychologiques. Jio Cinemas a sorti le teaser d’Asur 2 et c’est le sujet de conversation de la ville en ce moment. Asur a été l’une des séries Web les plus réussies de tous les temps. Le passage d’Arshad Warsi dans la série lui a valu une nouvelle renommée. Et maintenant, il est temps de reprendre l’histoire là où nous l’avons laissée. Êtes-vous tous prêts à plonger à nouveau dans le monde d’Asur ? Parce qu’Asur 2 est là, prêt ou pas.

Teaser d’Asur 2, date de sortie annoncée

Dhananjay Rajpoot alias DJ, Nikhil, Nusrat et Shubh reviennent avec la prochaine phase de leur vie qui se poursuit dans Asur 2. Arshad Warsi est de retour dans son jeu de DJ et donne des coups de pied tout en combattant ses démons. Shubh (Vishal Bansal) est devenu pompier semble-t-il. Il va être une grande révélation, semble-t-il. Nikhil (Barun Sobti) et Nushrat (Ridhi Dogra) sont de retour pour enquêter sur les meurtres en série qui se poursuivent. Meiyang Chang rejoint le casting alors qu’Amey Wagh et Anupriya Goenka reprennent également leurs rôles de Rasool et Naina. Quelqu’un écoute Nikhil et Naina. Le passé de Nikhil sera dévoilé dans celui-ci. Il affrontera DJ et se dressera contre lui cette fois, semble-t-il. On nous présente également quelques nouveaux personnages. Asur 2 sera diffusé sur Jio Cinemas le 1er juin. Le teaser est à la mode dans l’actualité du divertissement.

Regardez la passionnante vidéo teaser d’Asur 2 ici :

Les fans ne peuvent pas rester calmes alors que le teaser d’Asur 2 sort

Asur 2 est une série Web très attendue ces derniers temps. La première saison d’Asur a tenu les fans en haleine. La série de 8 épisodes a laissé les fans en redemander. Il a fallu 3 ans aux créateurs pour sortir la saison 2 et garçon, juste le teaser d’Asur 2 suffit à rendre les fans fous. Ils partagent leurs réactions au retour de leur websérie préférée sur Twitter. Garçon, excité n’est pas un mot assez grand pour le décrire. Découvrez les réactions des fans sur le teaser d’Asur 2 ici :

Joli cadeau pour mon anniversaire Lévi ? (@levi_0o0) 24 mai 2023

Enfin après 3 ans #Asur2 je ne peux pas attendre, ça va plus granuleux, plus captivant, Nikhal nayar ne peut pas attendre katykrystal (@PurpelOrchid) 24 mai 2023

Enfin ? tellement tellement tellement excité? Farhaan (@Its_Me_Farhaan) 24 mai 2023

Itni fin kr di lane moi ab phr se saison 1 dekhna padega ? Kumar aryen ?? (@ Aryanku51790850) 24 mai 2023

J’attends désespérément cette saison … maintenant, l’attente est terminée et la meilleure partie est … elle sera diffusée après mon dernier examen ?? Manvi Bhardwaj ?? (@ManviBhardwaj9) 24 mai 2023

Il y a 2 jours, j’ai regardé la saison 1 sur jio cinema… Et la partie 2 est arrivée trop tôt pour moi ? Pundit ji (@hareshsahoo6) 24 mai 2023

Itna intezar karwaya Ab aur nahi #Asur2 doit être libéré immédiatement GARIMA (@gsgarima36) 24 mai 2023

CHÈVRE Série ???? ?? (@Shubhh_OM) 24 mai 2023

Wohoo mon mytho-thriller préféré est de retour ?? #Asur2 franc-tireur (@maverick_tom07) 24 mai 2023

En attendant Néninthe (@Rollexxz) 24 mai 2023

Dieu merci enfin Sweetie (@Sweet72918970) 24 mai 2023

Les gens qui n’ont pas encore regardé ça ! Veuillez regarder avant la saison 2 ! ? (@StanMSD) 24 mai 2023

Enfin #Asur2 la mise à jour est là !! 1er juin uniquement le @JioCinema ! Vous ne pouvez pas attendre maintenant ?? pic.twitter.com/kMRra8AGMi Avis Nik Friday? (@Nik_Wani_) 24 mai 2023

Les webséries les plus attendues#Asur2 https://t.co/lAoP2U8VbO endolorie ! ? (@TheRisingSun027) 24 mai 2023

#Asur2 aperçu ce qu’est un contenu de haut niveau et de niveau hollywoodien, S2 maintenu, captivant, curiosité, facteurs de mystère #Assur en effet un contenu de niveau master, aisea hi national Nt gona crazy over it #BarunSobti https://t.co/fWOQqGCMFT katykrystal (@PurpelOrchid) 24 mai 2023

La bande-annonce a l’air géniale, ça va être plus intense, plus excitant ???? #Asur2 sighra salut mulaqat hogi @BarunSobtiSays ???? https://t.co/goh79Ud0av chaitali mallick (@chaitalimallic1) 24 mai 2023

Très excité de revoir Arshad Warsi dans ce personnage dans #Asur2, l’une des meilleures séries indiennes. https://t.co/6LFHspx0AQ DivyP09 (@DivyanshP09) 24 mai 2023

Enfin après tant d’années #Asur2 sera diffusé le 1er juin sur jio cinema excité ? Circindi (@circindi_) 24 mai 2023

