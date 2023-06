Asur 2 sur Jio Cinemas a salué l’émission indienne la plus populaire sur IMDb dans le monde

Le thriller policier tant attendu de JioCinemaAsour 2, est devenu un phénomène national, captivant le public avec sa fusion passionnante de la mythologie et de la science médico-légale. Cette combinaison distinctive est devenue la signature du spectacle, fixant Asur à part comme un thriller policier vraiment unique et puissant. La série fascinante a créé l’histoire, devenant la plus grande série jamais réalisée en Inde en seulement 3 semaines après sa sortie sur JioCinema. C’est aussi maintenant l’émission indienne la plus populaire selon les classements mondiaux d’IMDb (classé 50e dans le monde).

In Asur 2 a des performances exceptionnelles d’Arshad Warsi et Barun Sobti

L’émission qui s’est pliée à la demande du public et a publié tous ses épisodes d’équilibre en une seule fois le 3 juin (par rapport à son plan d’épisode quotidien), a livré l’ampleur et le rythme d’audience qui n’ont pas encore été vus dans le paysage indien du streaming. . Avec près de 3 crores de téléspectateurs et près de 300 crores de minutes de temps de visionnage en un peu plus de deux semaines, Asur 2 est bel et bien sur le point d’établir un record qui prendra du temps.

La première saison d’Asur a attiré une base de fans dévoués, grâce à son scénario captivant et aux performances exceptionnelles d’Arshad Warsi et Barun Sobti. Le spectacle a habilement tissé ensemble les mystères de la mythologie et les réalités passionnantes de la science médico-légale, créant une combinaison irrésistible qui a tenu le public en haleine. Maintenant, dans sa deuxième saison très attendue, Asur a dépassé toutes les attentes, portant le récit fascinant vers de nouveaux sommets. Les fans sont fascinés par le scénario captivant de la série, qui se déroule avec précision et les maintient accrochés jusqu’à la toute fin.

Asur 2 position parmi les séries Web les mieux notées

Asur 2 a conquis le cœur des fans et des téléspectateurs à travers l’Inde, consolidant sa position en tant que série Web de premier ordre. Le public est captivé par la chanson signature légendaire de l’émission, les paroles effrayantes et les rythmes émouvants, alors qu’ils se lancent dans un voyage à travers les ghats mystiques de Benaras et assistent aux représentations puissantes de la distribution talentueuse de l’ensemble, avec Ridhi Dogra, Anupriya Goenka, Amey Wagh, Meiyang Chang, Abhishek Chauhan et Gaurav Arora.

Arshad Warsi, reprenant son rôle d’expert médico-légal populaire et très apprécié, Dhananjay Rajpoot, a partagé sa gratitude pour la réponse écrasante à la nouvelle saison « J’ai toujours su qu’Asur était une émission exceptionnelle. Je suis heureux qu’aujourd’hui, tout le monde reflète la même chose Avec le genre de fandom que ce spectacle a créé, nous sommes heureux que cette saison puisse porter l’excitation à de nouveaux sommets. Pour moi, le héros du spectacle a toujours été la narration captivante et rapide. Je ne suis pas surpris mais oui, reconnaissant que ce thriller policier unique en son genre soit désormais classé comme l’émission la plus populaire d’Inde ! ».

Barun Sobti a également partagé ses réflexions sur le succès fulgurant de la série : « Je ne pense pas que quoi que ce soit aurait pu nous préparer à ce genre de fandom et d’acclamations critiques pour Asur 2. Malgré une interruption de 3 ans, la réaction pour la bande-annonce elle-même était absolument phénoménale De la recréation des dialogues et des thèmes emblématiques de l’émission à la demande incessante de pouvoir regarder l’émission en une seule fois, le fandom de cette émission est sans précédent par rapport à toute série Web OTT. L’effusion d’amour continue et ne fait que croître chaque jour et maintenant avec IMDb le classant comme l’émission la plus populaire d’Inde, nous pouvons dire en toute sécurité qu’Asur 2 ne fait que commencer son parcours de création de nouvelles références en matière d’excellence cinématographique ! »

En plus du fandom d’Asur 2, la police de Mumbai a partagé une publication originale sur les réseaux sociaux inspirée d’Asur pour sensibiliser les citoyens. Si vous n’avez pas encore regardé Asur 2, connectez-vous à Jio Cinemas et regardez tous les épisodes.

