Asur 2 sur Jio Cinema et plus : 12 thrillers policiers sur Netflix, Hotstar, Zee5 avec des personnages de flics complexes

Nora Fatehi a gagné un immense amour et respect des masses indiennes au cours des quatre à cinq dernières années. En 2022, elle s’est également produite à la Coupe du Monde de la FIFA prouvant que sa devise de continuer à bousculer avait porté ses fruits. Nora Fatehi est devenue une sensation absolue après le succès de Dilbar en 2018. Au fil du temps, elle est apparue dans de grands films de Bollywood comme Bharat, Stree, Bhuj, Batla House et plus encore. Nora Fatehi a également impressionné les gens avec ses sorties mode. De sa collection de sacs à main aux tenues moulantes de style Kim Kardashian, Nora Fatehi sait comment tuer.

NORA FATEHI SUR LES APPELS DE PANIQUE DES PRODUCTEURS

Les films de Bollywood dépendent beaucoup de bons numéros de musique et de danse. Nora Fatehi attire les foules à part entière. BBC Asian Network a demandé à l’actrice si elle avait reçu des appels de panique de producteurs qui voulaient sauver/récupérer leurs films avec un numéro de danse. Elle a dit qu’elle obtient pas mal de numéros de danse en un an mais qu’elle n’en choisit que quelques-uns. Nora Fatehi a déclaré qu’une fois qu’elle avait décidé de faire une chanson, elle lui donnait son cent pour cent.

Nora Fatehi a admis dans l’interview qu’elle peut parfois être ab ** ch. Elle dit qu’elle est difficile car elle veut le meilleur. L’actrice aurait déclaré : « Je n’attends rien d’autre que le meilleur, parce que j’ai tant sacrifié, et quand je vais devant la caméra, ou quand je suis sur scène, je ne laisse aucune miette , Je mange. » L’actrice a déclaré qu’elle n’était pas sûre que chaque film ait besoin d’elle. Elle dit que lorsqu’elle reçoit un appel de panique d’un fabricant, elle ressent un sentiment « d’autonomisation et de responsabilité ». Nora Fatehi a en outre déclaré qu’elle était une travailleuse acharnée. L’actrice dit qu’elle prend très au sérieux les détails du costume au maquillage.

Nora Fatehi a déclaré au média : « Et quand je suis devant la caméra, je livre vraiment. Donc, ce n’est pas comme, ‘Oh, tu as besoin de moi ? Je suis là, je vais faire deux-trois étapes et partir. Ça devrait être assez bon, au moins je suis debout ». Non.

NORA FATEHI CRAINTE D’ÊTRE TYPECAST

Nora Fatehi a déclaré que si 10 chansons sont proposées en un an, elle en choisit une ou deux. Parfois, elle ne fait pas de chanson du tout. L’actrice a déclaré que si elle faisait trop de chansons, elle était cataloguée. Nora Fatehi a déclaré que les gens ne la verraient plus dans quoi que ce soit de nouveau ou d’expérimental après cela. Elle a dit que la vision en tunnel est un vrai problème. La dame d’origine marocaine a été élevée au Canada.

Elle a commencé sa carrière à Jhalak Dikhhla Jaa. L’actrice était là dans la dernière saison en tant que juge. Les fans l’ont également adorée dans Super Dancer lorsqu’elle est venue remplacer Malaika Arora.