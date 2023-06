Asur 2 : Ridhi Dogra résume ce qui fait le succès de la série et vous serez totalement d’accord avec elle [Exclusive]

Asur 2 est diffusé gratuitement sur Jio Cinema. Cette saison, le duo composé de Dhananjay Rajput (Arshad Warsi) et Nikhil Nair (Barun Sobti) est à nouveau à la poursuite du tueur qui a désormais étendu ses opérations au-delà d’une limite. L’actrice Ridhi Dogra est de retour en tant que Nusrat et cette fois son rôle est plus grand. Nous avons discuté avec l’actrice. Elle nous a dit : « Asur 2 est beaucoup plus étalé. Il y a beaucoup de couches. Nous voulons aller plus loin que les saisons précédentes. J’espère qu’il répondra à certaines des questions du public et en posera de nouvelles. »

Le spectacle a été tourné dans toute l’Inde et certains des visuels sont à couper le souffle. Ridhi Dogra a déclaré que la pression était plus exercée sur l’équipe d’écriture et de réalisation que sur les acteurs. Elle a dit: « Vous devez leur demander. Je voudrais dire que nous avions l’amour du public pour nous motiver. De plus, les gens avaient tellement d’attentes vis-à-vis du spectacle. Nous ne pouvions pas nous relâcher sur les plateaux ou nous détendre pour par jour. Nous devions nous assurer de donner notre 500 pour cent. » Elle dit que l’équipe de direction s’est assurée que tout était plus grand. Oni Sen n’a lâché aucun détail et ne laisserait personne perturber sa vision. « Il a créé la texture d’Asur. Oui, il y avait de la pression mais on s’est soumis à l’écriture et à la réalisation », raconte Ridhi. Il semble qu’il y ait eu plusieurs brouillons avec des fins et des débuts alternatifs. Après beaucoup de va-et-vient, est-ce que finalement tout le monde était d’accord pour dire que c’était bon d’y aller, dit l’actrice.

Lorsque nous avons interrogé Ridhi Dogra sur le message d’Asur 2, elle a dit que les gens ne devraient pas prendre le divertissement au sérieux. « Nous pouvons prendre la bonne partie et la rendre belle. Je ne sais pas ce qu’il faut retenir d’Asur 2. La seule chose est qu’il ne prend pas le public ou son intelligence pour acquis. Il dit que nous savons que vous n’êtes pas un imbécile, » elle déclare. Selon elle, cela le rend immersif et vous faites partie de la découverte. Elle dit qu’Asur 2 est peut-être comme une vision du monde dans lequel nous vivons. « C’est comme un précurseur de Black Mirror. Cela donne de la crédibilité à l’intelligence du public », dit-elle.

L’actrice dit que les gens comprendront enfin ce qui se passe dans l’esprit de Nusrat mais elle ne peut pas en révéler plus car cela révélera l’intrigue.