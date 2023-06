Asur 2 : Pawan Chopra alias le chef du CBI Shashank Awasthi nous dit qui est le vrai Shubh Joshi de la série [Exclusive]

Asur 2 reçoit des critiques élogieuses de tous ceux qui l’ont vu. Oni Sen et l’écrivain Gaurav Shukla ont tissé ensemble une histoire qui a de la mythologie, de la philosophie, de l’existentialisme, de l’intelligence artificielle, de la médecine légale, de la pathologie et ainsi de suite. Nous avons parlé à l’acteur Pawan Chopra qui joue le rôle du chef de CBI Shashank Awasthi dans l’émission. Il nous dit : « Eh bien, l’ambiance sur les plateaux d’Asur 2 était comme celle d’une salle d’opération d’un hôpital. Personne ne plaisante. Les gens sont très sérieux. Seul Arshad Warsi est celui qui plaisante parfois. Il est très apte à redevenir sérieux en quelques secondes. »

Le cinéaste Oni Sen est issu d’un milieu publicitaire. Pawan Chopra a déjà travaillé avec lui. « Je connaissais son travail. Oni Sen sait présenter un scénario. De plus, c’est quelqu’un qui est toujours prêt. Quand il vous fait asseoir dix minutes, il vous explique tout sur le personnage. Le plus beau, c’est qu’il a toujours pensé C’est pourquoi tous les acteurs le respectaient énormément. Il a attiré l’attention de tout le monde tout au long. Il était le maître magicien de la série. On peut dire qu’il est le vrai Shubh Joshi de la série », déclare Pawan Chopra.

Pawan nous dit également qu’il trouve lui-même Asur 2 une montre difficile. « Honnêtement, parfois, j’ai l’impression que c’est une émission si difficile à regarder à tant de niveaux. L’intrigue est si complexe et la psyché déformée du méchant est trop difficile à assimiler. Mais je suppose que le public indien aime les thrillers, et celui-ci est exceptionnellement bien écrit », dit-il. Le vétéran dit que le scénario et le rôle comptent le plus pour lui. « J’ai joué de meilleurs rôles dans des émissions Web moins connues. En tant qu’acteur, j’ai besoin de faire monter mon adrénaline créative », déclare-t-il.

Pawan Chopra dit que son rôle a été prolongé dans Asur 2. Oni Sen lui a dit qu’il serait nécessaire pour une plus longue durée. L’acteur a déclaré qu’il n’était pas sûr du calendrier d’Asur 3. « Les gens ont attendu très patiemment la deuxième partie de la série. Voyons comment les scénaristes vont de l’avant », dit-il. Vous pouvez également le regarder dans des émissions comme The Family Man d’Amazon Prime Video et Taj sur Zee 5.