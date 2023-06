Asur 2 : Arshad Warsi fait allusion à Asur 3 ; Révèle que sa femme n’aime pas son travail

Arshad Warsi surfe sur le succès de sa dernière série Web Asur 2. La série de thrillers policiers explore la réincarnation d’asur kali qui veut changer le monde établi par kalki. La série Web met en vedette Arshad Warsi, Barun Sobti, Anupriya Goenka, Riddhi Dogra et bien d’autres dans des rôles titulaires. La série Web fonctionne avec succès sur le cinéma Jio et a été saluée par la critique et le public. Warsi, qui joue le rôle principal, s’est ouvert sur la troisième suite et sur la réaction de sa famille à la série.

Le premier chapitre d’Asur est sorti en 2020 et a suscité beaucoup d’amour et de popularité. Depuis, les fans attendent avec impatience Asur 2 et leur attente a finalement pris fin lorsque les fabricants ont publié le deuxième chapitre. Alors qu’Asur 2 connaît le succès, Arshad Warsi a fait allusion au chapitre 3. Il pense que ce serait stupide de la part des fabricants de ne pas créer Asur 3. Dans une interview avec Pinkvilla, il a déclaré: « Si vous regardez une série et que vous l’appréciez, vous voulez la clôture. Vous voulez voir ce qui se passe à la fin. Si quelqu’un ferme le film 30 minutes avant la fin, je le tue. »

Pendant ce temps, Asur 2 fait l’éloge du monde entier, mais étonnamment, la famille d’Arshad Warsi ne l’a pas regardé. L’acteur qui fait la promotion de l’émission dans une autre interview avec Etimes s’est ouvert sur la réaction qu’il a reçue de sa famille. Il a révélé que sa femme Maria Goretti n’a pas vu Asur et elle ne s’y intéresse pas non plus. Elle a sa propre raison de ne pas aimer les choses effrayantes. L’acteur a en outre fait une grande révélation en disant que Maria n’aime pas la plupart de son travail et qu’elle est très claire à ce sujet. Cependant, elle pense qu’Arshad est un bon acteur qui fait de mauvais projets.

Côté travail, Arshad Warsi a récemment confirmé Jolly LLB 3 avec Akshay Kumar. Arshad, qui a lancé la franchise dramatique de salle d’audience Jolly LLB en 2013, fera équipe avec l’avocat de Jolly LLB 2 pour étendre la série de films à son troisième volet. Il a également un tas de projets passionnants, dont Golmaal 5 et Dhamaal 4.