Astuces pour dormir sur TikTok : faits ou modes ? L’expert intervient

Les utilisateurs de TikTok ont ​​franchi des obstacles afin de passer une bonne nuit de sommeil, les hacks de sommeil prenant le contrôle de l’application de médias sociaux.

Certains utilisateurs ont encouragé des hacks non conventionnels tels que boire de l’eau de laitue et utiliser du ruban adhésif pour se couvrir la bouche pendant leur sommeil.

L’experte en sommeil Amanada Jewson décompose lesquels de ces hacks valent la peine d’être essayés et lesquels ne valent pas la peine de perdre le sommeil.

FAD : RUBAN SUR LA BOUCHE

Couvrir la bouche avec du ruban adhésif médical pendant le sommeil encouragerait la respiration par le nez et filtrerait les allergènes nocifs pendant le sommeil, ont déclaré certains utilisateurs de TikTok.

Cependant, Jewson a déclaré à Your Morning de CTV que cela pourrait en fait gêner le sommeil des personnes qui ont déjà des difficultés à respirer à cause de problèmes de santé tels que l’apnée obstructive du sommeil.

“L’apnée obstructive du sommeil signifie que vos voies respiratoires sont bloquées quelque part, et la plupart des gens ne peuvent pas tout à fait respirer par le nez, ils reçoivent donc déjà une quantité réduite d’oxygène et si vous fermez votre bouche avec du ruban adhésif, cela peut être un résultat très grave. “Jewson a déclaré dans une interview mardi.

L’un des symptômes les plus courants de l’apnée obstructive du sommeil est le ronflement bruyant, a déclaré Jewson, c’est pourquoi de nombreuses personnes mettent en œuvre ce hack pour éviter de perturber ceux qui dorment autour d’eux la nuit.

Cependant, Jewson recommande aux personnes qui ont du mal à respirer par le nez pendant leur sommeil de consulter leur médecin de famille au lieu d’utiliser du ruban adhésif pour éviter d’autres problèmes de sommeil.

FAIT : MÉTHODE MILITAIRE

La méthode militaire est destinée à aider une personne à dormir en deux minutes grâce à la relaxation au lit, selon la dernière tendance TikTok. Jewishon a déclaré que bien qu’il n’y ait pas beaucoup de preuves de cette méthode, la méditation consciente peut aider à passer une bonne nuit de sommeil.

“Nous savons que lorsque nous pratiquons la méditation consciente [and] relaxation, comme une méthode militaire de deux minutes, nous réduisons les niveaux de cortisol [and] l’adrénaline, et nous savons que lorsque nous avons des niveaux de stress plus faibles, nous nous endormons plus facilement et nous restons endormis”, a déclaré Jewson.

Cette méthode en particulier aurait été introduite au sein de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Jewson, et elle est surtout connue pour être référencée dans le livre de 1981 sur la performance sportive, intitulé “Relax and Win : Championship Performance”.

“Vous allez visualiser une partie de votre corps – donc ça peut être vos jambes – vous allez la tenir pendant 30 secondes et la relâcher. Vous allez remonter votre corps et relâcher chaque partie de votre corps et quand vous arrivez à la fin, vous allez penser à quelque chose comme un lac ou une plage ou un endroit relaxant que vous voulez être et selon la méthode militaire, vous êtes sorti en deux minutes”, a déclaré Jewson.

FAD : BOUILLIR DE LA LAITUE

Faire bouillir de la laitue et boire son eau avant de se coucher est un autre des hacks de sommeil de TikTok qui a convaincu de nombreux utilisateurs que cela les a aidés à mieux dormir. Cependant, Jewson a déclaré que ce hack n’est scientifiquement prouvé que sur les souris, pas sur les humains.

“Nous avons une étude sur des souris qui montre que lorsque nous donnons aux souris un extrait de laitue, la durée du sommeil augmente”, a déclaré Jewson. “Cependant, la quantité de laitue que vous auriez [need] à la maison afin d’obtenir un extrait similaire pour un humain; toute votre vie serait de la laitue bouillante.

De nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​déclaré que ce hack avait fonctionné pour eux, cependant, Jewson a déclaré que c’était parce que la plupart des gens avaient commencé à utiliser cette tendance pour créer une routine de sommeil, ce qui aide le corps à se préparer au repos, pas l’eau de laitue.

“Nous savons que les routines avant le coucher fonctionnent, donc que ce soit une douche, une tisane, de la laitue bouillie ; si vous voulez faire cela tous les soirs, votre corps apprend que le sommeil vient ensuite, alors j’imagine que c’est pourquoi c’est utile”, elle m’a dit.