Astuces NYT Connections d’aujourd’hui, réponses pour le 2 novembre, #510

À la recherche du le plus récent Réponses aux connexions ? Cliquez ici pour consulter les astuces Connections d’aujourd’hui, ainsi que nos réponses et astuces quotidiennes pour les mini-mots croisés, Wordle et Strands du New York Times.

Besoin de réponses pour le Puzzle Connexions du New York Times? Pour moi, Wordle est plutôt un test de vocabulaire, mais Connections est plutôt un casse-tête. On vous donne 16 mots et on vous demande de les regrouper en quatre groupes qui sont connectés d’une manière ou d’une autre. Parfois, ils sont évidents, mais l’éditeur du jeu Wyna Liu sait comment vous tromper en utilisant des mots qui peuvent appartenir à plusieurs groupes. Poursuivez votre lecture pour découvrir les conseils et réponses d’aujourd’hui sur Connections.

Il y a aussi des nouvelles dans le monde de Connections. Le Times dispose désormais d’un robot de connexion, comme celui qu’il possède depuis un certain temps pour Wordle. Allez-y après avoir joué pour recevoir un score numérique et demander au programme d’analyser vos réponses. Et les joueurs inscrits à la section Times Games peuvent maintenant se déchaîner en suivant leurs progrèsy compris le nombre d’énigmes terminées, le taux de victoire, le nombre de fois où ils ont obtenu un score parfait et leur séquence de victoires.

Comment jouer à Connexions

Jouer est facile. Gagner est difficile. Regardez les 16 mots et attribuez-les mentalement à des groupes de quatre correspondants. Cliquez sur les quatre mots qui, selon vous, vont ensemble. Les groupes sont codés par couleur, même si vous ne savez pas ce qui va où jusqu’à ce que vous voyiez les réponses. Le groupe jaune est le plus facile, puis le vert, puis le bleu et le violet est le plus difficile. Regardez attentivement les mots et réfléchissez aux termes associés. Parfois, le lien ne concerne qu’une partie du mot. Une fois, quatre mots ont été regroupés car chacun commençait par le nom d’un groupe de rock, dont « Rushmore » et « Journeyman ».

Conseils pour les groupes Connexions d’aujourd’hui

Voici quatre indices pour les regroupements du puzzle Connexions d’aujourd’hui, classés du groupe jaune le plus simple au groupe violet difficile (et parfois bizarre).

Indice de groupe jaune : L’endroit heureux de Julia Child.

Indice du groupe vert : Un corps de personnes.

Indice du groupe bleu : Résolvez-le.

Indice de groupe violet : Dirigez-vous vers les accessoires de Claire.

Réponses pour les groupes Connexions d’aujourd’hui

Groupe jaune : Vu dans une cuisine.

Groupe vert : Groupe de conseillers.

Groupe bleu : Exercices de base.

Groupe violet : Sortes de boucles d’oreilles.

Quelles sont les réponses de Connections d’aujourd’hui ?

Le puzzle NYT Connections terminé pour le 2 novembre 2024. NYT/Capture d’écran par CNET

Les mots jaunes dans Connections d’aujourd’hui

Le thème est : vu dans une cuisine. Les quatre réponses sont le comptoir, le réfrigérateur, la cuisinière et l’évier.

Les mots verts dans Connections d’aujourd’hui

Le thème est un groupe de conseillers. Les quatre réponses sont le conseil d’administration, le cabinet, le conseil et le comité.

Les mots bleus dans Connections d’aujourd’hui

Le thème est les exercices de base. Les quatre réponses sont bateau, crunch, alpiniste et planche.

Les mots violets dans Connections d’aujourd’hui

Le thème est les sortes de boucles d’oreilles. Les quatre réponses sont le lustre, la goutte, le cerceau et le goujon.