Pour certains, c’est un sacrilège même d’essayer de chercher Gestionnaire de football 2024 tricheurs. Qu’est-ce que c’est : Calciopoli ?

Pour les autres, il n’y a rien de mal à s’aider un peu dans le jeu, surtout si vous imitez la vie en faisant quelque chose de réaliste. Pas d’argent à dépenser quand vous savez que votre équipe fait avoir de l’argent? Vous perdez un match parce que vous avez laissé votre gardien remplaçant ? Il existe sûrement un moyen de résoudre ce problème…

Eh bien, il existe des moyens. Mais ne dites pas que c’est nous qui vous l’avons dit.

1. L’éditeur en jeu

Il suffit d’utiliser l’éditeur de Football Manager pour permettre aux joueurs de contracter des maladies et des blessures du 17ème siècle. Glen Johnson a attrapé la peste. pic.twitter.com/ubCJ3B1oYW24 septembre 2017 Voir plus

Tout d’abord, cette méthode ne doit pas être trop louche… puisque FM eux-mêmes le permettent.

L’éditeur du jeu vous permet de modifier à peu près n’importe quoi dans le jeu. Vous souhaitez déplacer Erling Haaland à Bristol City sans raison valable ? C’est fait. Vous souhaitez déplacer Tottenham de son nouveau stade vers un nouveau stade appelé « Local Park » ? N’en dis pas plus.

C’est le moyen le plus rapide de faire ce que vous voulez quand vous le souhaitez dans le jeu. Y compris l’ajout des maladies du XVIIe siècle, comme cet utilisateur de Twitter l’a fait en 2017.

2. Masquage des attributs

Le scoutisme est parfois une vraie douleur dans le dos. Au moment où vous avez appris si ce jeune attaquant français est bon, Barcelone l’a déjà signé comme remplaçant de Lewandowski.

Cependant, il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Lorsque vous démarrez une nouvelle sauvegarde, décochez la case Masquage des attributs. Cela montrera exactement à quel point chaque joueur est bon plutôt que de laisser cela un mystère jusqu’à la fin d’une session de dépistage.

3. M. Phillip Anthropiste

Quand personne n’achète votre bois mort sur @FootballManager, vous ajoutez donc un autre manager pour vous en débarrasser pic.twitter.com/Qpq1Eil7u914 décembre 2020 Voir plus

Vous pouvez ajouter un nouveau gestionnaire à FM24. Mais cela ne signifie pas que vous devez utiliser ce pouvoir pour de bon…

Si vous souhaitez injecter un peu d’argent à votre club tout en fouettant quelques-uns de vos joueurs marginaux, ajoutez simplement un nouveau manager et confiez-lui le poste d’une équipe disposant d’un gros budget (vérifiez tous les budgets ici). Passez simplement d’un boss à l’autre, enchérissez pour vos propres joueurs et acceptez votre propre offre.

De plus, c’est amusant de tester jusqu’où vous pouvez pousser les choses avec un manager qui ne vous dérange pas d’être limogé. Dans une FM24 réunion, FFT a renversé une chaise à deux reprises alors qu’il parlait à l’équipe. Heureusement, une fois votre bois mort vendu en toute sécurité, vous pouvez accéder au menu d’accueil et vous retirer du jeu.

4. Une bonne vieille rage d’arrêter

Nous l’avons tous fait. Même le directeur du studio Sports Interactive, Miles Jacobson, a admis qu’il l’avait fait sur un Vite Kévin podcast. Si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, arrêtez au milieu d’un match et recommencez. Parfois, c’est le seul moyen. Ne vous inquiétez pas : personne ne regarde.

Attention cependant : les gestionnaires d’IA sont bien meilleurs à partir de FM23 et celui-ci devient de plus en plus difficile à faire. Maintenant, réfléchissons à de nouvelles façons de tricher…

Le gestionnaire de football 2024 la version bêta est disponible maintenantavec nouvelles fonctionnalités dévoilées avant la sortie du jeu. Netflix s’apprête à diffuser le jeualors que La liste FFT des merveilles à surveiller est également déjà sorti.

Miles Jacobson de Sports Interactive, l’équipe derrière FM, a parlé à FFT de l’introduction de la J-League japonaise, à quel point la Saudi Pro League est réaliste dans le nouveau jeu et comment les coups de pied arrêtés se sont améliorés – il a également révélé que l’équipe FM rattrape constamment le grand Pep Guardiola.