La plupart des produits de décoration intérieure, y compris les tapis et les tapis, sont conçus pour durer de nombreuses années, mais cet investissement s’accompagne également d’une responsabilité d’entretien. Faire un choix conscient d’ajouter de l’esthétique et du confort à votre maison nécessite également le bon ensemble d’outils d’entretien, de sorte qu’il continue à ajouter de la beauté et de la valeur à votre maison à long terme.

Avec les bons trucs et outils, l’entretien des tapis devient sans tracas. Des outils comme un aspirateur, un bon détachant et une paire de ciseaux peuvent assurer un nettoyage réparateur maximal et un minimum de résidus. Voici quatre astuces de Vikas Gupta, PDG de Greyweave.com.

Passez l’aspirateur chaque semaine. L’utilisation d’aspirateurs au moins une fois par semaine empêche la saleté et les débris de s’incruster dans les fibres du tapis. Si la zone de la moquette est très fréquentée ou si vous avez un animal domestique, vous devez passer l’aspirateur plus souvent. Gardez à l’esprit le type d’aspirateur. La façon dont vous l’utilisez peut faire une différence notable. L’aspirateur doit avoir un flux d’air efficace et ses caractéristiques doivent répondre à vos besoins de nettoyage. Suivre une routine d’aspiration fréquente favorise une surface propre et saine, aide à éviter les infections et réduit les risques d’accumulation de poussière sur les fibres du tapis.

Traiter les déversements à temps. Plus une tache reste longtemps sur la moquette, plus il devient difficile de s’en débarrasser. Essayez toujours d’éliminer immédiatement le déversement en le ramassant ou en le buvant, puis ajoutez une petite quantité d’eau et tamponnez avec une serviette. Utilisez un détachant uniquement si nécessaire et utilisez uniquement celui qui convient à votre type de tapis. Essayez toujours d’éviter de frotter les fibres car cela peut rendre les taches plus visibles.

Réparer les chicots. Ne tirez pas sur les chicots, coupez-les plutôt doucement de la base du tapis à l’aide de ciseaux pointus. Ensuite, rentrez les extrémités coupées du tapis dans les fibres du tapis environnantes. Les mêmes extrémités peuvent être soigneusement fixées avec un peu de colle à fixation rapide ou de colle à tissu pour s’assurer qu’il n’y a pas de fils qui sortent. Couper les chicots avec des ciseaux et les jeter complètement est un autre moyen efficace de réparer les tapis et les tapis.

Retirez les bosses. Vous pouvez facilement éliminer les bosses causées par une pression lourde et constante par une simple astuce qui peut les réparer avec un minimum d’effort et sans frais. Essayez de placer des glaçons sur la bosse du tapis pour remplir l’endroit et laissez la glace fondre dessus. L’humidité des glaçons à fusion lente donnera aux fibres du tapis le temps de gonfler et permettra au tapis de retrouver sa forme d’origine.

Le moyen le plus simple de conserver l’apparence de votre tapis peut être d’empêcher la saleté et les taches d’atteindre le tapis, mais il est tout aussi difficile d’empêcher la saleté et les marques d’entrer en contact avec votre tapis accrocheur. Ce qui peut être évité, c’est le dépôt de ces saletés et taches dans les profondeurs de votre tapis tout en les rendant plus durables. Une bonne propreté et un nettoyage fréquent de l’aspirateur peuvent vous aider à garder les tapis propres tout en les faisant durer plus longtemps.