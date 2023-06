Astuce iPhone : Comment réparer la correction automatique du ducking

Si vous avez passé du temps à envoyer des SMS sur un iPhone, vous savez tout sur la correction automatique, à la fois ses points forts et ses défauts. Vous savez que la correction automatique peut être un outil extrêmement utile, corrigeant les fautes de frappe courantes telles que « adn » en « et » ou « teh » en « the » sans accroc. Mais vous savez aussi que parfois cette technologie de frappe moderne ne fonctionne pas comme prévu.

Parfois, la correction automatique met les mots en majuscule au milieu d’une phrase, d’autres fois, elle vire en territoire de surcorrection en changeant les mots corrects qu’elle juge incorrects, et plus tristement célèbre, la correction automatique ne veut pas que vous juriez.

Il existe plusieurs façons de contourner ces problèmes, comme le boycott total des SMS et l’utilisation de notes vocales ou la désactivation de la correction automatique. Mais peut-être que l’une des solutions les plus intelligentes consiste à utiliser la fonction de remplacement de texte sur votre iPhone.

C’est une fonctionnalité qui vous permet d’étendre automatiquement les abréviations comme BTW à « au fait » ou omy à « sur mon chemin », mais elle vous permet également d’ajouter des mots que la correction automatique pourrait ne pas reconnaître dans le dictionnaire de votre iPhone.

Comment utiliser le remplacement de texte :

Ouvrez le Paramètres menu sur votre iPhone Robinet Général > Clavier Choisir Remplacement de texte Appuyez sur le + bouton dans le coin supérieur droit Entrez votre mot dans le premier champ, Phrase. Entrez le texte que vous voulez comme raccourci dans le deuxième champ, Raccourci. Vous pouvez également saisir à nouveau le mot entier. Robinet Sauvegarderpuis vous avez terminé.

Mais si vous en avez absolument terminé avec la correction automatique, voici comment la désactiver une fois pour toutes :