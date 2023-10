Astros ou Rangers ? Phillies ou Diamondbacks ? Prédictions LCS, 10 questions brûlantes

Les Astros et les Phillies ont remporté quatre victoires chacun lors d’un match revanche des World Series. Les Rangers et les Diamondbacks n’ont pas encore perdu en séries éliminatoires. Trois des quatre participants à la série de championnats de la ligue sont des équipes wild-card qui n’ont pas eu de mise à pied de cinq jours avant le match d’ouverture des séries éliminatoires.

Alors, qui est prêt à atteindre la Classique d’automne ?

Experts FOX Sports MLB Deesha Thosar , Rowan Kavner, Jordan Shusterman et Jake Mintz abordent ces sujets et bien d’autres encore lors de notre table ronde hebdomadaire.

1. Que changeriez-vous, le cas échéant, avec MLBLe format actuel des séries éliminatoires ?

Shusterman : Rien! Il y a une partie de moi qui manque encore de la wild card d’un match, mais je pense aussi que l’excitation supplémentaire en saison régulière liée à l’ajout de cette troisième wild card a rendu le format actuel intéressant. Je ne me soucie pas de fixer les jours de repos avec lesquels les équipes avec byes doivent « gérer », mais je ne déteste pas l’idée de déplacer le LDS d’un jour pour mettre davantage de pression sur les équipes wild-card pour qu’elles gagnent en deux jours. s’ils veulent aligner leur pitch. Les jours de congé ne sont pas mauvais parce que les équipes rouillent, ils sont mauvais parce que nous n’avons plus de baseball d’octobre à regarder !

Kavner : Cela ne me pose pas vraiment de problème, mais je réensemencerais après la série de jokers (je l’ai déjà mentionné, mais dans mon monde imaginaire, cela n’arrivera jamais, j’aurais le premier choix de graines) qui il veut jouer après la fin de la série de jokers). Je sais que certaines personnes ont un problème avec la mise à pied de cinq jours. Même si je pense qu’il y a quelque chose dans cette interruption qui affecte les équipes, le champion en titre Astros ne semble certainement pas avoir de problème avec cela, et il n’y a pas un seul vainqueur de division qui choisirait de changer de place avec une équipe qui doit jouer. le tour des jokers. Licenciement ou pas, le baseball à petit échantillon apporte du hasard. Ce n’est pas une mauvaise chose.

Thosar : Au contraire, je préférerais revenir au joker d’un match plutôt qu’au format actuel du meilleur des trois. Je pense que le seul jeu a créé un produit beaucoup plus divertissant et excitant, et cela permettrait également une période de mise à pied plus courte pour les vainqueurs de division. Bien que je ne pense pas que la mise à pied de cinq jours soit à l’origine des sorties précoces des Braves, des Dodgers et des Orioles, je pense que plus l’offensive est longue, pire ce sera à la reprise des matchs. Nous devrions tous vouloir voir les meilleurs frappeurs du jeu donner le meilleur d’eux-mêmes en séries éliminatoires, et si une wild card d’un match avec une mise à pied de trois jours (pour les deux premières têtes de série) le permet, alors je suis all-in. .

Mintz : Rien. Gagnez les matchs de baseball devant vous et arrêtez les pleurnicheries. Chaque équipe prenait des jours de congé et de repos. Tout ce brouhaha est basé sur un échantillon bien trop petit et sur un groupe de fans qui trouvent des excuses. Octobre n’est pas une question d’équité, c’est une question de divertissement. Si nous voulions de l’équité, la MLB serait comme le football européen où nous remettons le trophée à l’équipe ayant le meilleur bilan en saison régulière. Houston n’a eu aucun problème avec le licenciement ; les O, les Dodgers et les Braves ont juste aspiré le lit à un moment inopportun. Aussi simple que cela.

2. Les Astros 2023 sont-ils aussi bons que les vainqueurs des World Series de l’année dernière ?

Thosar : Les Astros de cette année ont fait un pas en arrière dans leurs lancers et un pas en avant dans leurs frappes, et ils sont toujours les favoris pour répéter leur titre de champions. Donc, ils sont aussi bons que l’année dernière, mais leur alignement est plus complet en séries éliminatoires. José Abreu a trouvé son coup de force, et José Altuve et Yordan Álvarez ont déjà écrasé plus de circuits que lors de leurs 13 matchs éliminatoires en octobre dernier. Le lanceur de départ de Houston n’est pas aussi fiable cette fois-ci, avec Framber Valdez se bagarrant lors de ses débuts en séries éliminatoires de 2023 et Lance McCullers Jr. sur le plateau en raison d’une blessure de fin de saison. Mais l’arrière de l’enclos des releveurs est aussi bon que possible, avec Bryan Abreu se préparant pour Ryan Pressly, plus proche. Une fois de plus, nous avons face à une équipe Astros bien équilibrée qui semble pouvoir aller jusqu’au bout.

3. Quelle phase vous sentez-vous plus susceptible de soutenir pour les Rangers dans l’ALCS : leur lancer ou leur frappe ?

Kavner : Certainement le coup. Leur offense est ce qui les a amenés ici. Lorsqu’il est en bonne santé, comme c’est le cas actuellement, il constitue le groupe le plus dangereux de la Ligue américaine. La formation des Rangers a complètement submergé deux des meilleures équipes et équipes de lanceurs du baseball pour en arriver à ce point. Les recrues Evan Carter et Josh Jung ne semblent pas perturbés par la pression des séries éliminatoires. Corey Seager fait savoir à tout le monde pourquoi il était le MVP des World Series 2020. Cette infraction arrive par vagues. La rotation des Astros devra le mériter.

L’équipe ‘MLB on FOX’ discute des Astros-Rangers dans l’ALCS

4. Pourquoi pensez-vous que Houston est tellement meilleur sur la route qu’à domicile cette saison, et cela devrait-il être un problème dans cette série ?

Thosar : Les Astros sont une étude de cas sur la façon d’utiliser l’hostilité de l’opposition à leur avantage. Dites-leur qu’ils ne peuvent pas faire quelque chose et ils vous prouveront le contraire. Huez-les et ils répondront avec leur meilleur travail. L’atmosphère des séries éliminatoires qui peut généralement ébranler les équipes n’affecte tout simplement pas les Astros. Leur expérience et leur leadership vétéran contribuent à une mentalité imperturbable sur le terrain. Leurs rookies se développent en toute confiance, avec la claire intention de participer un jour aux World Series. C’est une approche qui commence chez les mineurs et qui ne s’accentue que dans la cour des grands. Les Astros grandissent face à l’adversité, un exemple frappant de l’expression « la pression fait les diamants ».

Quant au fait que Houston ait une fiche de 39-42 au Minute Maid Park cette saison (puis qu’il partage ses deux matchs éliminatoires contre les Twins), c’est un phénomène étrange. J’ai demandé à plusieurs Astros ce qui se cachait derrière leurs difficultés à domicile, qui se reflètent largement dans leurs écarts de frappe, et ils ne l’ont pas compris eux-mêmes. Mais je ne pense pas que leurs notes en saison régulière soient particulièrement préoccupantes contre le Texas, puisque les Astros ont continuellement prouvé qu’ils pouvaient actionner un interrupteur en séries éliminatoires et rendre ces facteurs externes sans objet.

5. À quel point attendez-vous Max Scherzer être dans cette série ?

Kavner : Ce sont les moments pour lesquels les Rangers l’ont acquis, donc ils doivent en quelque sorte rouler avec lui s’il dit qu’il est prêt. Cela dit, il n’a pas lancé depuis un mois, donc je m’attends toujours à ce que Jordan Montgomery et Nathan Eovaldi aient davantage leur mot à dire sur l’issue de cette série. Tout ce que Scherzer fournira lors d’un départ probablement abrégé est un énorme bonus, mais les Rangers devront être prêts à faire face à des imprévus s’il n’a pas l’air ou ne se sent pas bien. J’imagine qu’il obtient le troisième match, avec Andrew Heaney et Dane Dunning tous deux prêts à le suivre.

6. Remontons le temps d’une semaine : auriez-vous considéré les Phillies comme un affrontement plus difficile pour les Diamondbacks que le Dodgers?

Shusterman : Oui absolument. Les lancers des Phillies les avaient déjà placés au-dessus des Dodgers, pour moi, même en entrant en séries éliminatoires, quels que soient les records de la saison régulière. L’Arizona a donc du pain sur la planche pour ce prochain tour.

Diamondbacks SWEEP Dodgers de manière dominante

7. Les Phillies sont-ils trop dépendants du long ballon en ce moment ?

Mintz : Rien de tel à cette époque de l’année. Pendant les séries éliminatoires, lorsque davantage de jours de repos permettent aux équipes de déployer leurs meilleurs bras plus souvent, il est plus difficile que d’habitude d’enchaîner les coups sûrs et les buts sur balles. Cela rend le ballon encore plus vital que d’habitude. Les Phillies, qui ont réussi le deuxième plus grand nombre de circuits au baseball depuis juillet, ont utilisé cette recette toute la saison. Cela les a menés jusqu’ici. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter maintenant.

8. Quel a été le développement le plus important pour l’Arizona au cours de ces deux premiers tours ?

Shusterman : La fiabilité de l’enclos des releveurs. Craig Kimbrel gagne peut-être plus d’argent cette année que l’ensemble de cet enclos des releveurs des D-backs réunis, mais il s’est avéré être un groupe incroyablement profond, capable de se retirer de diverses manières. Il n’a pas autant de lance-flammes époustouflants que vous verrez Philly se déployer. C’est bien plus funk que feu, et le travail a été fait. Je sais ceci : beaucoup plus de gens sont sur le point d’en apprendre davantage sur le gaucher recrue Andrew Saalfrank. On va lui demander de réaliser des retraits massifs dans cette série.

9. Qu’est-ce qui différencie particulièrement les Phillies de cette année par rapport à la version 2022 qui a atteint les World Series ?

Mintz : Les Phillies de l’année dernière étaient le mème de LeBron James « Souriant malgré tout ! Je ne peux pas croire ça, ma vie ». C’était une soirée électrique en ville, une surprise à chaque coin de rue, une machine propulsée par des vibrations incroyables, du machisme et une ville de monstres sportifs. Et ils ont porté cette énergie à deux matchs d’un titre mondial.

Et même si le club de cette année n’a remporté que trois matchs de saison régulière de plus qu’en 2022, c’est carrément mieux. L’alignement est plus profond (Trea Turner a effectivement remplacé Jean Segura ; Bryson Stott et Brandon Marsh sont notamment améliorés au marbre ; Nick Castellanos ressemble plus à Nick Castellanos) et l’enclos des releveurs est beaucoup, beaucoup plus fiable.

Mais ces Phillies ont une saveur de confiance légèrement différente. Leurs victoires sont désormais inévitables. L’année dernière, il n’y avait plus de foi irrationnelle au volant, cette année, c’est Lewis Hamilton aux commandes d’une supercar à réaction. Les Phillies 2023 sont toujours une bande de himbos trop confiants qui se dirigent vers les clôtures, juste un peu plus adultes.

Les Phillies retournent au NLCS derrière la batte de Nick Castellanos

10h. Selon vous, qui remportera le NLCS ?

Mintz : Difficile de ne pas choisir les Phillies… alors je vais choisir les Phillies. La plus grande faiblesse des Diamondbacks est leur profondeur de lancer, une faiblesse qui a été atténuée par la courte série des deux tours précédents. Ils ne bénéficient pas d’une telle protection dans le meilleur des sept NLCS. L’Arizona devra plus ou moins traverser des matchs consécutifs dans l’enclos des releveurs lors des matchs 3 et 4, tandis que Philly pourra s’appuyer sur le monstre des séries éliminatoires Ranger Suárez, puis sur Taijuan Walker ou Cristopher Sánchez.

Ajoutez à cela l’énorme avantage offensif des Phillies et ils semblent clairement favoris. Les performances de lanceurs stellaires de Zac Gallen et Merril Kelly lors des matchs 1 et 2 pourraient faire basculer la série vers les D-backs ; ils ont dépassé les attentes tout le mois. Mais je pense que les Phillies sont actuellement un train en fuite que même une bande de serpents ne peut pas arrêter.

Shusterman : Phillies en sept. Ces Snakes ne sont pas une blague, et je ne serais pas surpris s’ils réussissent la surprise, comme le reflète ma décision de sept matchs. Mais cette équipe des Phillies est roulantet l’avantage du terrain est trop fort pour être contrecarré.

10b. Selon vous, qui remportera l’ALCS ?

Thosar : Je pense que ce sera un défi beaucoup plus important pour les Astros que pour l’ALDS, pouvant aller jusqu’au match 6 ou 7 avant que tout ne se termine. En fin de compte, je pense que les « Stros l’emporteront parce que leur profondeur de lancer est plus forte que celle du Texas » dans une longue série, et cela a été le cas toute l’année. Alors que Montgomery et Eovaldi forment un doublé passionnant, les Rangers ont trop de points d’interrogation sur la santé et la longévité de Scherzer et Jon Gray, qui ne devraient pas approfondir les matchs, mettant ainsi à rude épreuve l’enclos des releveurs inconstant des Rangers. . Donc, oui, je m’attends à ce que les Astros se frayer un chemin vers les World Series.

Kavner: Les Astros ont l’expérience et ont dominé la série de la saison, mais les équipes de l’AL West sont aussi imprévisibles que possible. Cette attaque des Rangers est à un niveau différent de celui de la dernière fois que ces équipes se sont affrontées début septembre. Eovaldi l’est aussi. Scherzer ajoute un autre joker au mélange. Les Rangers viennent de pulvériser les deux meilleures équipes de la Ligue américaine, leur enclos des releveurs décrié a résisté au processus, et la rotation des Astros est plus vulnérable qu’elle ne l’était lors de sa course au championnat l’an dernier. Cela pourrait durer sept ans, mais je pense que je viens de me convaincre d’aller au Texas.

Cette histoire a été compilée par : Deesha Thosar ( @DeeshaThosar ), Rowan Kavner ( @RowanKavner ), Jordan Shusterman et Jake Mintz ( @CespedesBBQ )