Astros et Josh Hader acceptent un contrat de cinq ans

Les Astros et gaucher Josh Hader seraient d’accord sur un contrat de 95 millions de dollars sur cinq ans. L’accord ne comporte aucun report, ce qui en fait le plus gros contrat jamais accordé à un lanceur de relève en termes de valeur actuelle. Edwin Diaz a signé un accord de 102 millions de dollars avec les Mets avant la saison dernière, établissant une nouvelle référence pour un releveur, mais il y a eu de l’argent différé qui a fait chuter la valeur actuelle et le calcul de l’impôt sur le solde compétitif à environ 93 millions de dollars.

Hader, client de CAA Sports, gagnera 19 millions de dollars par an jusqu’à la saison 2028. Le gaucher peut également percevoir un bonus supplémentaire de 1 million de dollars s’il remporte le prix du releveur de l’année, un honneur qu’il a déjà reçu trois fois au cours de sa carrière. L’accord contient une clause complète de non-échange et aucune option, ni pour l’équipe ni pour le joueur.

Jeudi, Rome et Ken Rosenthal de The Athletic a rapporté que les Astros « faisaient un effort » pour signer le quintuple All-Star. Il n’est pas surprenant que le directeur général Dana Brown cherche à compléter un enclos des releveurs qui a perdu plusieurs joueurs clés au profit du libre arbitre, à savoir Héctor Néris, Phil Matonet Ryne Stanek. De plus, acquisition de la date limite commerciale 2023 Kendall Graveman est susceptible de rater toute la saison 2024 après avoir subi une opération à l’épaule. Cela dit, Brown a récemment minimisé son désir d’ajouter un autre releveur. Après l’annonce de l’opération de Graveman, le directeur général a déclaré Brian McTaggart de MLB.com que les Astros étaient “toujours à la recherche de releveurs”, mais ont également déclaré: “Nous avons trouvé des candidats internes pour lesquels nous nous sentons vraiment bien.” Dans le même esprit, il a déclaré Rome“Nous devrons peut-être simplement recruter un corps supplémentaire, sinon l’un de nos gars en interne interviendra.”

En plus de cela, Brown a déclaré aux journalistes lors des réunions des directeurs généraux en novembre qu’il ne disposait pas d’une « tonne » de flexibilité en matière de paie pour travailler. Ainsi, les fans d’Astros ont commencé à se préparer à une intersaison lente, et des rumeurs ont même commencé à émerger selon lesquelles l’équipe pourrait échanger des All-Stars. Alex Bregman et Framber Valdez

Avec le recul, le dirigeant gardait clairement ses cartes près de sa poitrine. Après tout, signer un contrat record avec le meilleur releveur du marché est tout le contraire de serrer les cordons de la bourse et d’espérer qu’un candidat interne prenne le relais. En effet, le salaire de Hader amène les Astros au-dessus du premier seuil fiscal de luxe et dangereusement proche du second ; selon Ressource de liste, leur masse salariale CBT s’élève à 254,6 millions de dollars, soit à moins de 3 millions de dollars du seuil de 257 millions de dollars. Houston n’a jamais payé la taxe de luxe auparavant, bien que l’équipe ait franchi le seuil en 2020 alors qu’il n’y avait aucune pénalité pour cela.

Parce que Hader a rejeté une offre de qualification des Padres, les Astros perdront leur deuxième choix lors du prochain repêchage, ainsi que 500 000 $ en argent du pool de bonus international. Cependant, les pénalités supplémentaires auxquelles ils pourraient être confrontés en tant que contribuables de la taxe sur l’équilibre compétitif n’entreront pas en vigueur avant la prochaine intersaison ; si les Astros restent au-dessus du seuil CBT tout au long de 2024 et signent un autre agent libre QO l’hiver prochain, ils perdront leurs deuxième et cinquième choix de repêchage, ainsi que 1 million de dollars en argent du pool de bonus international.

Les Astros ne signent généralement pas d’agents libres auxquels sont attachées des offres qualificatives, tout comme ils ne dépassent généralement pas le seuil CBT. À cette fin, ils ne signent pas souvent des accords de 95 millions de dollars. Comme Rome fait remarquer sur X, il s’agit du plus gros contrat d’agent libre que le club a signé au cours des 12 années de mandat de Jim Crane en tant que propriétaire des Astros. De toute évidence, Crane et Brown ont de grands espoirs quant à ce que Hader peut apporter à l’enclos des releveurs – et pour cause. Le gaucher a longtemps été l’un des meilleurs releveurs du match. Au cours de sept saisons en MLB avec les Brewers et les Padres, il affiche une MPM de 2,50, un SIERA de 2,27 et 165 arrêts en 190 occasions. Depuis ses débuts en 2017, aucun lanceur (min. 5 IP) n’a retiré des frappeurs sur des prises à un taux plus élevé.

Hader, qui fêtera ses 30 ans en avril, semblait plus dominant que jamais en 2023, se classant deuxième parmi les releveurs qualifiés de la NL avec une MPM de 1,28. Pendant ce temps, son Statcast espérait que l’ERA se classerait au troisième rang dans tout le baseball. De plus, il a réalisé 33 arrêts en 61 matchs, franchissant ainsi le seuil des 30 arrêts pour la quatrième fois de sa carrière. Avec un plomb dur et un curseur mystifiant, il a enregistré 85 retraits au bâton en 56 1/3 de manches de travail.

Le plus proche présumé rejoindra les droitiers Ryan Pressly et Bryan Abreu à l’arrière de ce qui pourrait être l’enclos des releveurs le plus effrayant de la Ligue américaine. Les Astros se sont classés quatrièmes de l’AL dans l’ERA des releveurs la saison dernière et premiers depuis la date limite des échanges jusqu’à la fin de l’année. Bien que Houston se soit séparé de plusieurs contributeurs clés cet hiver, l’ajout de Hader contribue grandement à reconstituer ce qui a été perdu. Les trois releveurs partants, plus Graveman, ont fourni aux Astros 1,4 victoires au-dessus du remplacement (WAR) la saison dernière, selon FanGraphs. Hader valait à lui seul 1,7 WAR en 2023 et a en moyenne 1,94 WAR pour 60 matchs tout au long de sa carrière. Bien qu’il ne puisse pas couvrir seul la charge de travail de quatre lanceurs distincts, il devrait fournir à son équipe 50 à 60 manches précieuses dans les endroits les plus performants. Les Astros pourraient encore utiliser un peu plus de profondeur pour remplir l’enclos des releveurs, mais leur trio arrière composé de Hader, Pressly et Abreu pourrait être le meilleur un-deux-trois du match.

