Astros et Cristian Javier acceptent un contrat de 64 millions de dollars sur 5 ans

Vendredi, les Astros de Houston ont enfermé un membre crucial de leur équipe de lanceurs, acceptant une prolongation de 64 millions de dollars sur cinq ans avec le droitier Cristian Javier. Il comprend un bonus de signature de 2 millions de dollars sans options d’équipe.

Les Astros ont annoncé la signature, le Houston Chronicle rapportant les termes précis de l’accord.

“Cristian est un lanceur exceptionnel, nous sommes donc ravis de le signer pour un contrat à long terme”, a déclaré le directeur général d’Astros, Dana Brown, dans un communiqué. “Nous avons estimé qu’il était le candidat idéal pour ce type d’accord en tant qu’élément central de notre rotation. Cela correspond à notre vision d’essayer d’enfermer les joueurs pour maintenir notre succès maintenant et à l’avenir.”

Javier, 25 ans, entame sa quatrième saison en MLB. La saison dernière, il a affiché une MPM de 2,54, un WHIP de 0,95 et 194 retraits au bâton en 148,2 manches (30 apparitions, dont 25 départs). Javier a fait trois apparitions (deux départs) lors des séries éliminatoires de 2022 pour les Astros, abandonnant un seul point et retirant 16 frappeurs en 12,2 manches.

Houston vient de remporter son deuxième titre de la Série mondiale en six ans.

