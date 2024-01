Astros a parlé à Ryan Pressly avant de signer Josh Hader : “C’est la bonne chose à faire”

HOUSTON — En acquérir un plus proche signifiait apaiser l’autre qu’il employait déjà, alors le directeur général des Astros de Houston, Dana Brown, a arrêté sa poursuite effrénée de Josh Hader pour passer un appel téléphonique. La cour de Houston envers Hader « s’est déroulée en près de 72 heures », a déclaré Brown, mais n’a pas pu s’intensifier avant que l’équipe n’ait informé Ryan Pressly de sa possible rétrogradation.

“Je ne voulais pas aborder ce sujet sans parler à Pressly”, a déclaré Brown samedi après-midi lors du FanFest annuel de l’équipe au Minute Maid Park.

«Je pense que Pressly compte beaucoup pour cette organisation. Son leadership au sein du club-house, son leadership dans l’enclos des releveurs, les choses qu’il a faites pour cette organisation – tous les arrêts en séries éliminatoires et tous les arrêts en cours de saison. Il n’a été qu’un pilier. Mais je voulais lui parler parce que je sais que c’est la bonne chose à faire.

Brown et le manager de première année Joe Espada ont contacté Pressly mercredi lorsqu’il est devenu évident que les Astros étaient de sérieux prétendants à Hader. Samedi, les deux hommes ont décrit Pressly comme un « vrai professionnel » lors des discussions. Espada a affirmé à deux reprises que Pressly était « à fond » avec l’idée d’ajouter Hader à ce qui est maintenant l’un des meilleurs enclos des releveurs du baseball.

La question de savoir si ces conversations ont quitté le contenu de Pressly reste un mystère. Il était l’un des 17 joueurs qui ont assisté aux festivités de samedi au Minute Maid Park, mais le seul à ne pas figurer sur un programme d’interview distribué aux journalistes vendredi après-midi – avant même que la nouvelle du contrat de Hader sur cinq ans, d’une valeur de 95 millions de dollars, ne soit annoncée. Samedi, Pressly a refusé plusieurs demandes d’interview par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’équipe.

«Pressly est à fond. Il dit: ‘Joe, je comprends. Nous voulons gagner. Ce type est l’un des meilleurs lanceurs disponibles, et je comprends. Il est excité. Je suis surexcité. Tout le monde est excité », a déclaré Espada. “Maintenant, nous (devons) communiquer sur la manière dont nous allons avancer, et nous lancerons ces conversations ici dans les prochains jours.”

L’arrivée de Josh Hader déplacera Ryan Pressly vers un rôle différent dans l’enclos des releveurs. (Thearon W. Henderson / Getty Images)

Parler avec insistance ou garder le silence ne change rien à une vérité sous-jacente : la situation est, au mieux, délicate. Les Astros forment une bien meilleure équipe avec Hader, mais le maintien d’une harmonie totale incombe à Espada lors de sa première saison en tant que manager d’une ligue majeure.

Espada a déclaré samedi qu’il n’avait pas encore parlé à Hader, qui doit encore passer un examen médical avant que son accord ne devienne officiel. En six saisons en tant qu’entraîneur du banc de Houston, Espada s’est imposé comme un excellent communicateur et quelqu’un avec qui les joueurs pouvaient facilement s’identifier.

Ces deux qualités seront nécessaires pour éviter qu’une situation déjà délicate ne devienne une distraction supplémentaire. Ses coéquipiers ont longtemps fait écho à ce que Brown et Espada ont réitéré samedi – à savoir que Pressly incarne le professionnalisme et fait passer le succès de l’équipe avant le sien – mais il reste un être humain qui doit aimer se sentir apprécié. Dans une certaine mesure, signer Hader pourrait être considéré comme un affront.

Pressly compte 90 arrêts en saison régulière, une MPM de 141+ et un WHIP de 0,985 depuis qu’il est devenu le plus proche à temps plein en 2021. Il n’a pas accordé de point mérité au cours de ses 22 2/3 dernières manches en séries éliminatoires et a plus d’arrêts en séries éliminatoires que n’importe quel autre plus proche. dans l’histoire de la franchise. Il n’a rien fait qui mérite une rétrogradation, mais il pourrait quand même en recevoir une.

« C’est le gars vers qui nous sommes allés. Il a clôturé une Série mondiale pour nous. Il a été notre gars », a déclaré le partant Lance McCullers Jr.. « L’avoir au courant et le tenir au courant de la situation, je pense, est très utile aux joueurs. Je pense que souvent, les équipes se contentent probablement de recruter des gars et elles pensent : « C’est du business ». Mais il y a un grand aspect humain que nous avons ici. Je pense que le front office comprend cela. Dana, je pense, étant un homme de baseball et étant présent dans le jeu depuis si longtemps, comprend cela. Je pense que Ryan a probablement apprécié.

Espada croit aux rôles définis pour les joueurs – « Nous leur devons cela », a-t-il déclaré samedi – et sonnait comme un manager qui finira par nommer un plus proche. Il a évité cette question samedi matin, affirmant que « cela va se jouer » lorsque l’équipe arrivera à l’entraînement de printemps, mais le salaire et la structure contractuelle de Hader ne sont pas ceux accordés aux hommes de configuration.

“Nous avons un enclos des releveurs d’élite, trois gars d’élite qui peuvent clôturer n’importe quel match à tout moment”, a déclaré Espada. « Je vais m’asseoir et j’aimerais attribuer des rôles à ces gars afin qu’ils sachent exactement comment ils vont être déployés dans le jeu. Mais (comme) nous l’avons fait dans le passé, si c’est la huitième manche où il y a des gauchers et que cela pourrait être une meilleure poche pour certains gars, cela pourrait être sa manche. Mais j’aimerais avoir un rôle établi pour ces gars-là.

Même si ces rôles sont définis, il est facile d’imaginer à quel point ils pourraient devenir fluides. Les affrontements et la charge de travail détermineront la façon dont Espada gère la fin des matchs bien plus que n’importe quel titre qu’il pourrait attribuer lors de l’entraînement de printemps.

Hader, Pressly et Bryan Abreu ne seront pas disponibles pour lancer tous les jours. Les trois releveurs dominent des deux côtés du marbre, mais si une poche de frappeurs gauchers mortels est prévue en huitième manche, il va de soi que le gaucher Hader pourrait être un choix plus logique que Pressly ou Abreu, deux droitiers.

Hader n’a pas obtenu plus de trois retraits dans un match de saison régulière depuis 2020. Pressly ne l’a fait que deux fois la saison dernière et une fois en 2021. Lorsqu’on lui a demandé samedi s’il considérait Hader comme quelqu’un qui n’obtiendrait que trois retraits, Espada a répondu : « Je vois lui car, quand il entre, (il) arrête la manche, un retrait, deux retraits, quoi qu’il en soit.

Hader doit encore rencontrer Espada, ainsi que les entraîneurs des lanceurs Josh Miller et Bill Murphy, avant qu’une image plus claire de ses préférences puisse se manifester. L’équipe a engagé Hader pour créer l’enclos des releveurs le plus redouté du baseball, et non pour alimenter une controverse plus étroite.

Pressly n’a pas le genre de personnalité propice à en alimenter une – peut-être le plus gros point à retenir que Brown a observé lors d’un appel téléphonique qui aurait autrement pu être gênant.

“J’ai raccroché et j’étais excité”, a déclaré Brown. « Ce gars fera tout ce qu’il faut pour gagner. J’étais encore plus excité à ce sujet.

(Photo du haut de Ryan Pressly : Carmen Mandato / Getty Images)