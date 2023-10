Astros a frappé 4 circuits, avec une paire d’Abreu, pour mettre en déroute les jumeaux 9-1 et prendre la tête de l’ALDS 2-1

MINNEAPOLIS : José Abreu a frappé un circuit de trois points pour Houston lors d’une première manche de quatre points contre Sonny Gray et a enchaîné avec un tir de deux points en neuvième, propulsant les Astros devant les Twins du Minnesota 9-1 mardi pour un 2 -1 avance dans leur série AL Division.

Yordan Alvarez a réussi son quatrième circuit en trois matchs et Alex Bregman a réussi un circuit et un simple RBI pour les champions en titre de la Série mondiale, qui ont pris les commandes dès leur première présence au bâton et se sont rapprochés d’une victoire d’une septième apparition consécutive en AL Championship Series. Le partant des Astros, Cristian Javier, a pris le dessus avec neuf retraits au bâton en cinq manches sans but.

Le match 4 aura lieu à Target Field mercredi. Si les Twins forcent le cinquième match, ce sera à Houston vendredi.

Javier a été au mieux inégal cette année, avec une MPM de 4,56 qui était de loin sa pire en quatre saisons dans les ligues majeures. Il n’a pas réussi à terminer cinq manches lors de cinq de ses 11 départs précédents.

Le manager Dusty Baker a exprimé sa confiance dans le joueur de 26 ans depuis le début de la série, une conviction qu’il a liée à sa longue expérience de voir Javier à son meilleur.

Le droitier, qui a lancé six manches sans coup sûr lors du quatrième match de la Série mondiale l’année dernière pour battre Philadelphie, a abaissé sa MPM en séries éliminatoires en carrière à 1,91 en 37 2/3 de manches.

Avec 13 ratés en 16 coups sur le curseur de Javier, les Twins se sont battus dans l’ombre de la fin de l’après-midi en réponse faible à l’explosion précoce des Astros. Javier n’a accordé qu’un seul coup sûr, un doublé avec un retrait de Max Kepler dans le premier qui a mis deux coureurs en position de but. Javier a répondu avec des retraits consécutifs de Royce Lewis et Carlos Correa.

Avec cinq buts sur balles et un frappeur frappé, Javier a fourni aux Twins de nombreuses occasions de rattraper leur retard. Ils ont chargé les buts sur des buts sur balles en cinquième manche, mais Kepler et Lewis ont terminé la manche avec un retrait au bâton.

Les Twins ont laissé neuf hommes sur les buts et sont allés 1 pour 9 avec des coureurs en position de but. Correa, qui a réussi un coup sûr lors des cinq matchs éliminatoires et a une fiche de 9 sur 19 avec quatre points produits, a marqué sur le simple avec un retrait de Willi Castro en sixième. Mais Jeremy Peña a fait un arrêt en plongée à l’arrêt-court d’un grounder propulsé par Ryan Jeffers et a bondi sur ses pieds pour commencer un double jeu.

CHANGEMENT RAPIDE

Jose Altuve a accueilli Gray avec un simple, et un videur avec un retrait sur la ligne du premier but a échappé au gant d’Alex Kirilloff pour une erreur de deux buts. Kyle Tucker a inscrit les Astros au tableau avec un simple. Ensuite, Abreu a écrasé un balayeur 2-1 dans le deuxième pont pour une avance de 4-0 qui a fait disparaître un peu de buzz.

Les Twins ont été époustouflés par le regain d’énergie fourni par leur public lors du match décisif de la Wild Card Series la semaine dernière contre Toronto, après quoi le manager Rocco Baldelli a déclaré que les fans « avaient pris le contrôle du match ». Diviser les deux premiers matchs à Houston a donné aux Twins l’avantage du terrain, et ils ont vendu Target Field trois jours à l’avance.

Johan Santana a lancé le premier lancer de cérémonie à Joe Mauer, deux grands de tous les temps des Twins qui provoquent toujours un rugissement. Santana a enlevé sa veste pour révéler un maillot de Pablo López après que López, qui a grandi en idolâtrant son compatriote vénézuélien, ait amené le ballon au monticule.

Les Astros n’allaient guère se laisser dérouter par l’environnement. Ils ont obtenu une fiche de 51-30 sur la route, le troisième meilleur bilan du baseball, et ont fait des matchs d’octobre une habitude depuis le début de leur course en 2017. Alvarez a une fiche de 6 sur 12 avec six points produits dans la série. Bregman a réussi son 16e circuit en carrière en séries éliminatoires.

ALLER EN PROFONDEUR

Gray a accordé deux circuits dans un match pour la première fois en deux saisons avec les Twins. Le dernier match de plusieurs circuits contre lui a eu lieu le 24 septembre 2021, avec Cincinnati.

Huitième lanceur de la ligue majeure depuis 2000 à lancer au moins 180 manches avec huit circuits accordés ou moins, Gray a été le leader en fuite pour le moins de circuits autorisés par neuf manches cette année (0,391). Il a accordé huit coups sûrs et un but sur balles en plus de quatre manches, avec cinq points – dont un non mérité – et six retraits au bâton.

SUIVANT

Les Astros gardaient privés leurs plans pour un lanceur partant du quatrième match, préférant voir comment le troisième match se déroulait avant de s’engager. Le RHP José Urquidy était l’option la plus évidente. Il a battu les Twins lors du deuxième match de la série AL Wild Card en 2020.

Les Twins enverront le RHP Joe Ryan au monticule mercredi pour son premier départ en carrière en séries éliminatoires. Il a accordé 13 points mérités, neuf buts sur balles et trois circuits en 14 manches avec 19 retraits au bâton en trois départs en carrière contre les Astros.

