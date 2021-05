Astronautes sur le plateau: la station spatiale pourrait accueillir une vague d’émissions de télévision et de films

Qui veut être astronaute? Si la réponse est vous, il y a une émission de télé-réalité, intitulée à juste titre «Qui veut être astronaute?», Qui vous devriez postuler pour. The Discovery Channel cherche à recruter environ 10 futurs astronautes pour concourir au cours des huit épisodes de la série l’année prochaine pour un siège lors d’un voyage réel vers la Station spatiale internationale, suivi d’une couverture en direct du lancement du gagnant. sur une fusée SpaceX. «Nous aimerions un groupe diversifié de personnes qui ont chacune leur propre histoire, pourquoi elles veulent aller dans l’espace, pourquoi elles méritent d’aller dans l’espace, quelle est leur histoire», a déclaré Jay Peterson, président de Boat Rocker. Studios, l’une des sociétés produisant le spectacle pour Discovery. Cette personne ne sera pas le seul astronaute amateur à destination de la station spatiale l’année prochaine. Tant d’efforts de tourisme et de divertissement y préparent des voyages qu’il pourrait commencer à ressembler davantage à une scène sonore pour des émissions de télévision et à un hôtel pour riches qu’à un laboratoire de recherche en orbite.

Beaucoup de ceux qui travaillent dans le secteur spatial pensent que c’est une bonne chose, même si les voyages en orbite resteront hors de portée de tous, sauf des passagers les plus riches à court terme. «C’est un véritable point d’inflexion, je pense, avec les vols spatiaux humains», a déclaré Phil McAlister, directeur du développement des vols spatiaux commerciaux de la NASA, lors d’une conférence de presse ce mois-ci annonçant que l’agence avait signé un accord avec Axiom Space, une société basée à Houston. , pour piloter la première mission d’astronautes privés vers la station spatiale. «Je suis très optimiste sur le marché du tourisme et l’activité touristique», a déclaré M. McAlister. «Je pense que plus de gens vont voler, ils voudront faire plus de choses dans l’espace.» Bien que la Station spatiale internationale puisse rester en orbite au moins jusqu’en 2028, à l’avenir, ce ne sera pas seulement une station spatiale. Le mois dernier, les autorités spatiales russes ont déclaré leur intention de quitter l’ISS dans les années à venir et de construire leur propre station. Un avant-poste orbital chinois devrait être mis en service dans un an ou deux. Même la NASA est à la recherche de ce qui va suivre, un soutien prometteur pour des alternatives commerciales. Axiom, pour sa part, construit un segment commercial, qui sera d’abord ajouté à la Station spatiale internationale et servira plus tard de pièce maîtresse d’une station Axiom.

«D’ici la fin de la décennie, je pense que nous aurons au moins cinq, peut-être 10 stations privées», a déclaré Jeffrey Manber, directeur général de NanoRacks, une société qui organise l’utilisation commerciale de l’ISS et planifie également ses propres avant-postes orbitaux. «Certains pour le divertissement, certains pour la recherche, certains pour la fabrication dans l’espace, certains pour préparer le chemin de notre voyage vers Mars. Enfin, nos aspirations plus pragmatiques deviennent réalité. » Les projets télévisuels et cinématographiques en orbite attirent à ce jour la plus grande attention. Dans l’année à venir, l’agence spatiale russe, Roscosmos, et un radiodiffuseur russe, Channel One, sont à l’origine d’un projet dans l’année à venir pour envoyer Yulia Peresild, une actrice, et Klim Shipenko, un cinéaste, à la station spatiale pour faire le film « Challenge ». Mme Peresild va jouer un chirurgien envoyé en orbite pour sauver la vie d’un astronaute russe.

Ils voleront sur une fusée russe Soyouz. Il en sera de même pour un entrepreneur de mode japonais, Yusaku Maezawa, et Yozo Hirano, assistant de production. Leur voyage de 12 jours, dont le lancement est prévu en décembre, est le prélude d’un voyage autour de la lune plus ambitieux que M. Maezawa espère entreprendre dans quelques années dans la fusée géante SpaceX Starship actuellement en développement. Son voyage vers la station spatiale est organisé par Space Adventures, une entreprise qui a organisé huit visites similaires pour des particuliers entre 2001 et 2009. Il y a encore la possibilité que Tom Cruise aille dans l’espace, aussi. Il y a un an, date limite a rapporté que la NASA était en discussion avec la star du méga-cinéma sur le tournage d’un film d’action-aventure sur la station. Depuis lors, rien de plus du projet de film hors du commun de M. Cruise n’a été révélé publiquement.