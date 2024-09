Astronaute du Boeing Starliner : « Nous avons manqué de temps »

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des nouvelles sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et plus encore.





Les deux astronautes de la NASA qui ont piloté le premier vol d’essai habité de la capsule Starliner de Boeing – et qui ont été laissés sur la station spatiale alors que le vaisseau spatial assiégé revenait sur Terre – ont répondu à des questions vendredi pour la première fois depuis des semaines.

Butch Wilmore, originaire du Tennessee et ancien pilote d’essai de la Marine, a déclaré lors de la conversation que lui et son coéquipier Suni Williams avaient été « très chanceux » d’avoir la possibilité de rester à bord de la Station spatiale internationale quelques mois de plus et de rentrer chez eux en utilisant une option de secours : faire du stop sur un véhicule Crew Dragon fabriqué par SpaceX.

« Il y a eu de nombreux cas dans le passé où il n’y avait pas d’autres options », a déclaré Wilmore.

Il a toutefois ajouté qu’il pensait que les astronautes et les équipes de la NASA et de Boeing au sol auraient pu éventuellement parvenir à un consensus dans leur analyse des problèmes de Starliner avec plus de temps.

« Je pense que les données auraient pu arriver jusqu’ici. Nous aurions pu, je crois, revenir à bord du Starliner », a-t-il déclaré. « Mais nous avons tout simplement manqué de temps. »

Wilmore a ajouté que les contraintes de temps sont une réalité de la vie à bord de la station spatiale, qui maintient un emploi du temps chargé alors que les vaisseaux spatiaux en visite déposent des équipages tournants d’astronautes et de cargos.

Avant de ramener Starliner à vide le 7 septembre, la NASA avait noté la nécessité de libérer le port d’amarrage où le véhicule avait été attaché pour faire place à d’autres vaisseaux.

Lors d’un point de presse le 24 août, les responsables de la NASA ont également indiqué que Boeing n’était pas d’accord avec certaines des évaluations des risques de l’agence spatiale.

« Il y a eu un petit désaccord (entre la NASA et Boeing) sur le niveau de risque », a déclaré Steve Stich, responsable du programme d’équipage commercial de la NASA. « Cela dépend simplement de la façon dont on évalue le risque.[…]Nous avons procédé un peu différemment avec notre équipage que Boeing. »

Le Starliner, qui avait connu une série de fuites d’hélium et de problèmes de propulsion en route vers l’ISS en juin, est revenu sur Terre sans problème majeur. Les responsables ont toutefois signalé un problème supplémentaire avec l’un des propulseurs du véhicule, ou les petits moteurs utilisés pour maintenir le véhicule orienté dans l’espace. Mais le problème n’a pas affecté l’atterrissage dans son ensemble.

« J’étais tellement content qu’il soit rentré à la maison sans problème », a déclaré Williams vendredi à propos du retour du Starliner. « Tout l’équipage s’est levé à 3 heures du matin et nous avons regardé l’atterrissage sur nos iPad. »

Williams a ajouté que les équipes sur terre et dans l’espace « ont pris les bonnes décisions », affirmant que « c’est risqué, et c’est comme ça que ça se passe dans le métier ».

Williams et Wilmore s’étaient envolés à bord de Starliner début juin, avec l’intention de ne passer qu’environ huit jours à bord du laboratoire en orbite. Ils rentreront désormais chez eux à bord d’une mission SpaceX prévue pour 2025.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait du mal à s’adapter à la perspective d’attendre des mois de plus pour rentrer chez lui, Wilmore a répondu vendredi : « Je ne vais pas m’en inquiéter. Je veux dire, cela n’apporte aucun avantage. Ma transition a donc été – peut-être pas instantanée – mais elle a été assez proche. »

Williams a déclaré que sa famille et ses animaux de compagnie lui manquaient et a confié à Kristin Fisher de CNN qu’elle était déçue de manquer certains événements familiaux cet automne et cet hiver, mais elle a ajouté : « C’est mon endroit heureux. J’adore être ici dans l’espace. C’est juste amusant. Vous savez, chaque jour, vous faites quelque chose qui est du travail, entre guillemets, vous pouvez le faire à l’envers. Vous pouvez le faire de côté, donc cela ajoute une perspective un peu différente. »

Wilmore a déclaré que lui et Williams participeraient aux discussions avec la NASA et Boeing sur ce qui doit changer pour remettre le vaisseau spatial Starliner sur les rails.

« Évidemment, lorsque nous rencontrons des problèmes comme ceux que nous avons rencontrés, il faut procéder à des changements. Boeing est d’accord avec cela. Nous sommes tous d’accord avec cela », a déclaré M. Wilmore.

Le vol d’essai habité de Starliner avait pour objectif de « repousser les limites du possible.[…]Et quand on fait des choses avec des vaisseaux spatiaux qui n’ont jamais été faites auparavant, comme Starliner, on va découvrir des choses », a-t-il ajouté. « Dans ce cas, nous avons découvert des choses qui nous rendaient tout simplement inconfortables en revenant à bord du Starliner. »