Astrologie du libre arbitre (4-10 octobre) | Horoscopes | Détroit

BÉLIER (21 mars-19 avril) : J’ai fait des interviews pour soutenir mon nouveau livre L’astrologie est réelle : révélations de ma vie d’oracle. De temps en temps, on me pose cette question : « Croyez-vous réellement à tout ce woo-woo mystique dont vous écrivez ? Je réponds diplomatiquement, même si intérieurement je crie : « Comme je serais profondément hypocrite si je ne croyais pas au « woo-woo mystique » que j’ai passé mon adulte à étudier et à enseigner ! Mais voici ma réponse polie : j’aime et vénère les vénérables philosophies spirituelles que certains qualifient de « woo-woo mystique ». Je considère qu’il est de mon devoir de traduire ces idées subtiles en suggestions pratiques et bien fondées que mes lecteurs peuvent utiliser pour améliorer leur vie. Tout ce que je viens de dire est le prélude à votre mission, Bélier : travaillez avec une concentration particulière pour concrétiser vos idéaux élevés et vos valeurs profondes dans les événements ordinaires de votre vie quotidienne. Comme le conseillent les idiomes américains : Faites votre discours et pratiquez ce que vous prêchez.

TAUREAU (20 avril-20 mai) : Je suis heureux de constater le recours croissant aux animaux d’assistance. Au départ, il existait des chiens-guides pour aider les humains ayant une vision imparfaite. Plus tard, sont apparus les animaux mobiles pour ceux qui ont besoin d’aide pour se déplacer et les animaux entendants pour ceux qui ne peuvent pas détecter les sonnettes. Ces dernières années, les animaux de soutien émotionnel ont apporté du réconfort aux personnes bénéficiant d’une assistance en santé mentale. Je prévois un avenir dans lequel nous nous sentirons tous libres et désireux de faire appel à l’éducation des animaux de compagnie. Vous avez peut-être déjà de tels amis, Taureau. Si tel est le cas, je vous exhorte à leur exprimer davantage de gratitude dans les semaines à venir. Faites mûrir votre relation. Et si ce n’est pas le cas, c’est le moment idéal pour explorer le coup de pouce que vous pouvez obtenir en aimant les animaux.

GÉMEAUX (21 mai-20 juin) : L’auteur Gémeaux Chuck Klosterman plaisante : « Je mange presque exclusivement des céréales sucrées. C’est parce que je suis à l’opposé d’un gars « pragmatique ». Je suis un gars qui n’a aucun sens. Gémeaux, les semaines à venir seront une période constructive et libératrice pour vous permettre d’expérimenter le fait d’être une personne absurde. Comment? Commencez par suspendre temporairement tout attachement profond que vous avez à être un adulte sérieux et hyperrationnel faisant des choses d’adulte sérieuses et lourdes. Soyez malicieusement engagé à jouer beaucoup et à vous amuser un maximum. Danser le sexe ! Tumulte de glaces ! Fantasmes renégats ! Des orgies de rire ! Blagues déchaînées ! Remue-méninges vertigineux et tempêtes de cœur euphoriques !

CANCER (21 juin-22 juillet) : La comédienne cancéreuse Gilda Radner a déclaré : « Je fonde l’essentiel de mes goûts en matière de mode sur ce qui ne me démange pas. » Utilisons cela comme une métaphore privilégiée pour vous dans les semaines à venir. D’après ma lecture des présages astrologiques, il serait sage d’opter pour ce qui vous fait du bien plutôt que ce qui semble simplement bien. Vous ferez les bons choix si vous vous engagez à vous aimer davantage qu’à essayer de trouver comment amener les autres à vous aimer. Cancer, célébrez la beauté hautement fonctionnelle. Exultez des intuitions claires qui surgissent lorsque vous contournez la conscience de soi et vous délectez d’un amour-propre festif.

LEO (23 juillet-22 août) : L’incroyablement créative auteure-compositrice-interprète de Leo, Tori Amos, donne ce témoignage : « Tous les créateurs traversent une période où ils sont à sec et ne savent pas comment revenir à la source créative. Où est cette cascade ? À un moment donné, vous dites : « Je vais prendre un ruisseau. » » Son témoignage est vrai pour nous tous dans notre quête de trouver ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Bien entendu, nous préférerions avoir un accès permanent et inébranlable à la cascade. Mais ce n’est pas réaliste. D’ailleurs, parfois le ruisseau suffit. Et si nous suivons le ruisseau, il pourrait éventuellement conduire à la cascade.

VIERGE (23 août-22 septembre) : Faites-vous des expériences sur vous-même ? Je le fais sur moi-même. Je formule des hypothèses sur ce qui pourrait être sain pour moi, puis j’effectue des tests pour recueillir des preuves indiquant si elles le sont. Une question récente était la suivante : est-ce que je me sens mieux si je mange cinq petits repas par jour ou trois gros repas ? Autre : mon sommeil est-il plus réparateur si je me couche à 22 heures et me réveille à 7 heures du matin ou si je dors de minuit à 9 heures du matin ? Je vous recommande de vous lancer dans de telles expériences dans les semaines à venir. Votre corps a de nombreux indices et révélations qu’il souhaite vous offrir.

BALANCE (23 septembre-22 octobre) : Prenez quelques respirations profondes et lentes. Laissez votre esprit être un ciel bleu où flottent quelques nuages ​​élevés. Fredonnez votre mélodie préférée. Détendez-vous comme si vous aviez tout le temps du monde pour être qui vous voulez être. Imaginez que vous êtes entré dans une phase de votre cycle où vous êtes libre d’agir aussi calmement et sans hâte que vous le souhaitez. Imaginez que vous avez accès à des ressources dans votre noyau secret qui vous rendront stable, solide et sécurisé. Maintenant, lisez à haute voix ce poème de Mary Oliver : « Vous n’êtes pas obligé d’être bon. Vous n’êtes pas obligé de marcher à genoux pendant cent milles à travers le désert en vous repentant. Il suffit de laisser le doux animal de votre corps aimer ce qu’il aime.

SCORPION (23 octobre-21 novembre) : Mary Clamswer, une femme de l’Oklahoma, a utilisé un fauteuil roulant entre 19 et 42 ans parce que la sclérose en plaques rendait difficile l’utilisation de ses jambes. Puis un miracle s’est produit. Lors d’un orage, elle a été frappée par la foudre. Non seulement l’explosion ne l’a pas tuée ; cela a guéri la sclérose en plaques. Au cours des mois suivants, elle a retrouvé sa capacité à marcher. Maintenant, je ne dis pas que j’espère que vous serez littéralement frappé par un éclair de guérison, Scorpion, et je ne prédis pas non plus une telle chose. Mais je soupçonne qu’un événement ou une situation comparable qui peut sembler déstabilisant au départ pourrait finalement vous apporter des bénédictions.

SAGITTAIRE (22 novembre-21 décembre) : Quelles sont vos substances psychotropes préférées ? Café, thé, chocolat, sucre ou tabac ? Alcool, marijuana, cocaïne ou opioïdes ? Psilocybine, ayahuasca, LSD ou MDMA ? Autres? Tout ce qui précède? Quoi qu’il en soit, les semaines à venir seront un moment propice pour réévaluer votre relation avec eux. Demandez-vous s’ils sont parfois plus blessants qu’utiles, ou vice versa ; et si les raisons initiales qui vous y ont conduit sont toujours vraies ; et comment votre connexion avec eux affecte vos relations étroites. Posez également d’autres questions ! PS : je ne connais pas les réponses. Mon objectif est simplement de vous inciter à faire un inventaire.

CAPRICORNE (22 décembre-19 janvier) : Dans son livre Méditations pour les personnes misérables qui veulent rester ainsi, Dan Goodman dit : « Ce n’est pas que je n’ai rien à donner, mais plutôt que personne ne veut ce que j’ai. » Si vous avez déjà été tenté d’entretenir de tels fantasmes austères, je prédis que vous en serez purgé dans les semaines et les mois à venir. Peut-être plus que jamais, votre influence sera recherchée par les autres. Vos points de vue seront demandés. Vos dons seront désirés et votre contribution sera invitée. J’espère que vous ne vous sentirez pas dépassé !

VERSEAU (20 janvier-18 février) : William James (1842-1910) était un modèle de raison et de logique. Ses livres sur la philosophie et la psychologie ont été si influents qu’il est considéré comme l’un des principaux penseurs des XIXe et XXe siècles. D’un autre côté, il était désireux d’explorer les possibilités de phénomènes surnaturels comme la télépathie. Il a même consulté une médium en transe nommée Leonora Piper. James a déclaré : « Si vous souhaitez renverser la loi selon laquelle tous les corbeaux sont noirs, il suffit de prouver qu’un corbeau est blanc. Mon corbeau blanc est Mme Piper. J’attire ceci à votre attention, Verseau, car je soupçonne que vous découvrirez bientôt votre propre corbeau blanc. En conséquence, des croyances de longue date peuvent être remises en question ; une certitude pourrait devenir ambiguë ; une vérité incontestable peut être ébranlée. C’est une bonne chose!

POISSONS (19 février-20 mars) : Si nous espérons guérir nos blessures, nous devons cultiver un désir ciblé d’être guéri. Un deuxième élément essentiel est de faire preuve d’ingéniosité pour rassembler les ressources dont nous avons besoin pour guérir. Voici la troisième exigence : nous devons être suffisamment audacieux et courageux pour sortir de notre sentiment de défaite alors que nous revendiquons notre droit à être à nouveau vigoureux et entiers. Je vous souhaite tous ces pouvoirs dans les semaines à venir.

Devoirs: Et si vous pouviez guérir un traumatisme passé ? Comment commenceriez-vous ?

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter