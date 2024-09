Astro Bot fonctionne si bien parce que c’est un jeu Nintendo

Astro Bot revient aux racines de Sony, offrant un jeu de plateforme simple et mignon au milieu d’un océan de papas cinématographiques tristes, montrant que PlayStation est capable de bien plus que le genre sur lequel elle a passé deux générations à se concentrer.









Ce qui est particulièrement impressionnant, c’est qu’il n’a fallu que trois ans pour le développer avec une équipe de seulement 65 développeurs, ce qui est loin de ce que nous avons l’habitude de voir, mais ce n’est qu’une exception dans le monde de la Xbox et de la PlayStation. Nintendo l’a compris il y a des années.

Parler à VGCle directeur du studio Nicolas Doucet a déclaré que Team Asobi ne cherche pas seulement à agrandir l’équipe pour un seul projet, mais « pour l’avenir et pour garder les gens ». Alors que les licenciements se multiplient et que les studios ferment après un échec en raison de coûts exorbitants et de cycles de développement fulgurants stimulés par une direction à la poursuite de tendances dépassées, les entreprises perdent des talents à un niveau sans précédent.





BioWare a licencié le scénariste principal de Baldur’s Gate en 2023, Bungie a renvoyé le responsable narratif de Destiny 2 : The Final Shape seulement deux mois après son lancement, et l’incroyable Rocksteady a récemment subi des licenciements massifs en raison de l’échec inévitable de son spin-off de super-héros Suicide Squad : Kill the Justice League. Les entreprises sont incapables de favoriser des équipes de développement qui fonctionnent bien en raison d’une culture sans fin d’anxiété et d’incertitude, stimulée par une porte tournante de talents qui ne laisse jamais de place aux studios pour se développer de manière significative.

Nintendo évite largement les licenciements, et cela est vrai même pour ses générations les plus faibles comme la Wii U. Cela permet aux équipes de se rapprocher, ce qui rend le développement plus efficace, mais aussi un environnement plus collaboratif qui donne lieu à de meilleurs jeux. Ce n’est pas non plus exclusif à Nintendo, car nous avons vu la même histoire avec FromSoftware, qui a conduit au succès monumental d’Elden Ring et même à la culture du genre soulslike, et de même avec Larian Studios, qui a développé une équipe de développeurs talentueux grâce à la série Divinity qui avait suffisamment confiance en eux pour créer le classique moderne séminal qu’est Baldur’s Gate 3.





Il convient de noter que Larian Studios n’a pas d’actionnaires et qu’au Japon (où travaillent la plupart des développeurs de Nintendo et de FromSoftware), les employeurs ne peuvent pas licencier les travailleurs sans motif raisonnable.

Licencier des développeurs pour économiser de l’argent rapidement pourrait contribuer à apaiser les actionnaires et à stabiliser le marché boursier à court terme, mais l’effet domino est que l’équipe va inévitablement se dégrader, car les plus expérimentés sont poussés vers la sortie tandis que les nouveaux talents n’ont jamais le temps de trouver leur place. L’industrie du jeu vidéo se mord la queue pour une gratification immédiate, sans réfléchir à ce que cela va nous apporter.





L’équipe Asobi est un cas unique pour Sony, se comportant plus comme un studio Nintendo que comme un studio PlayStation, et l’élément le plus important de cet état d’esprit est sa vision de la croissance. Il ne s’agit pas d’une portée irréaliste et de changements constants des objectifs, mais de nourrir un studio de développeurs talentueux capables de créer des jeux dans un délai raisonnable qui soient toujours Les chouchous de la critique. L’équipe Asobi est comme ça depuis qu’elle s’appelle Japan Studio. Mais ce n’est pas la seule clé du succès de Nintendo.

Naughty Dog et Insomniac ont été autorisés à grandir et à encourager les talents pendant l’ère PS2, et nous pouvons retracer les leçons apprises de Crash Bandicoot et Spyro the Dragon jusqu’à aujourd’hui, mais cette nouvelle ère du jeu ne permettrait jamais que cela se produise.





Alors que PlayStation et Xbox se tournent toujours plus vers le photoréalisme et les prouesses cinématographiques, en quête du monde du cinéma, Nintendo se penche sur ce qui rend les jeux spéciaux : l’interactivité et le sandbox des mécanismes qui offrent aux joueurs une liberté inouïe. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom l’a mieux compris que quiconque avec son mélange méticuleux d’énigmes et de capacités de construction : allez-vous accrocher un wagonnet à la piste pour traverser la lave, ou vous lancer dans l’eau avec une fronde précaire ? Battez-vous Ganandorf dans un combat à l’épée en tête-à-tête, ou l’enfermez-vous dans un enclos et le bombardez-vous d’explosifs ?





Il devrait y avoir de la place pour les deux approches — si tous les jeux ressemblaient à Astro Bot et Tears of the Kingdom, le média serait ennuyeux — mais en dehors de la scène indépendante, Nintendo est l’un des rares à adopter cette approche, développant des jeux plus courts, de qualité supérieure, qui se concentrent moins sur les graphismes et davantage sur ce que la technologie plus avancée permet de faire. Astro Bot n’utilise pas la puissance de la PS5 pour rendre les pores de la peau de Crash Bandicoot, il inonde ses mondes de minuscules petits objets comme un océan de pop-corn doré. C’est du pur plaisir.

Astro Bot, parmi les innombrables succès de Nintendo, de Super Mario Odyssey à Animal Crossing: New Horizons, est un autre jeu qui prouve pourquoi cette perspective est essentielle pour l’avenir du jeu. 65 développeurs, le plus petit studio propriétaire de PlayStation, ont créé l’un de ses jeux les plus appréciés depuis des années, prouvant qu’il n’est pas nécessaire de disposer de budgets gonflés et de dix ans de développement. Tout ce que cela fait, c’est provoquer une avalanche de risques évitables, transformant les ratés en désastres. Les meilleurs jeux viennent de développeurs à qui on donne la possibilité de se développer, et c’est pourquoi Nintendo est prospère tandis que le reste de l’industrie lutte sous son propre poids.