Astro Bot est une nouvelle plus importante pour Sony que Concord ou la PS5 Pro

J’ai pleuré à la fin de Astrobot. Je reconnais que cela n’est pas révélateur de grand-chose au-delà de ma sentimentalité, mais j’ai pensé que c’était une information cruciale pour souligner autre chose, quelque chose d’important à propos de l’excellent nouveau jeu de plateforme de PlayStation. estplus que toute autre chose, une célébration des consoles et des jeux qui m’ont façonné, et probablement beaucoup d’entre vous aussi. Il est si complètement possédé par la joie et regorge de la vie de tout ce que PlayStation a signifié pour les gens au fil des ans. C’est aussi un jeu de plateforme brillant à part entière, rempli d’idées qui donnent l’impression qu’Asobi Team ne fait que commencer dans cette franchise tout à fait attachante. Malgré tous ses charmes et ses merveilles, il y a aussi un sentiment légèrement mélancolique qui Astrobotqui sert en second lieu de musée de l’histoire de PlayStation, met cet héritage et l’esprit d’innovation qui l’ont défini sous verre pour être contemplés et appréciés comme une relique d’hier, plutôt que pour infuser et électrifier les jeux d’aujourd’hui et de demain. — Moises Taveras

