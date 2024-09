Astro Bot Dev déclare « Nous respectons vraiment le choix de chaque éditeur », au milieu de l’absence de Final Fantasy Cameo

Astro Bot, le jeu de plateforme 3D exclusif à la PS5, présente 173 camées de robots issus des jeux PlayStation passés et présents (consultez la fonctionnalité d’IGN, Astro Bot : chaque personnage PlayStation – Œufs de Pâques pour en savoir plus). Les personnages emblématiques de Final Fantasy brillent cependant par leur absence – une omission que les fans n’ont pas tardé à remarquer dans le contexte de l’association de longue date de Final Fantasy avec PlayStation. Cela signifie pas de Cloud de Final Fantasy 7, ni de tout autre personnage de la célèbre franchise de jeux de rôle.

Alors pourquoi les personnages de Final Fantasy n’ont-ils pas réussi à intégrer Astro Bot ? Ni Sony ni Square Enix n’ont encore fait de commentaires, et dans une nouvelle interview, le développeur en chef du jeu lui-même a dansé autour de la question.

Les 173 personnages PlayStation dans Astro Bot – Easter Eggs

Fichier de jeu » a demandé Nicolas Doucet, responsable du studio du jeu basé à Tokyo, Team Asobi, à propos de l’absence de Cloud d’Astro Bot. Selon Doucet, l’équipe Asobi avait espéré intégrer Cloud dans le jeu, mais n’y est pas parvenu pour une raison quelconque.

«C’est difficile de commenter cela», a déclaré Doucet, avant d’ajouter: «Nous respectons vraiment le choix de chaque éditeur.»

Ce commentaire suggère que c’était l’appel de Square Enix de garder Cloud d’Astro Bot (IGN a demandé un commentaire à Square Enix), ce que les fans qualifient déjà d’appel étrange, surtout si l’on considère l’exclusivité PlayStation pour laquelle Final Fantasy a signé ces dernières années. Final Fantasy 7 Remake a été lancé en exclusivité PlayStation 4 en 2020 avant de sortir sur PS5 en 2021, puis sur PC plus tard cette année-là. Il n’a pas encore été lancé sur Xbox.

De même, Final Fantasy 16 a été lancé en exclusivité PS5 en juin 2023, avec sa version PC lancée seulement ce mois-ci. Il n’a pas encore été lancé sur Xbox. Et enfin, Final Fantasy 7 Rebirth a été lancé en février de cette année en exclusivité PS5. Il n’a pas encore été annoncé pour d’autres plateformes.

Malgré tout ça, pas de Final Fantasy pour Astro Bot. Le mois dernier, le producteur et réalisateur de Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, a déclaré que Square Enix cherchait à doubler ses sorties Xbox, après que sa focalisation sur l’exclusivité PlayStation ait entraîné une baisse financière.

Yoshida a dit Eurogamer que La récente sortie de Final Fantasy 14 sur Xbox a rencontré une « réponse très forte » et n’est que le « point de départ » pour le lancement d’autres jeux Square Enix sur la plate-forme.

« Avec la sortie de Final Fantasy 14 sur Xbox, [Microsoft Gaming CEO] Phil Spencer a passé beaucoup de temps et beaucoup d’efforts et a travaillé dur pour en faire une réalité », a déclaré Yoshida. « Nous aimerions donc en tirer le meilleur parti et approfondir davantage la relation avec les joueurs Xbox à l’avenir. « .

Ce changement a commencé après la révélation d’une énorme baisse des bénéfices en mai 2024 lorsque Square Enix a déclaré qu’il « passerait à une stratégie multiplateforme » à travers un plan sur trois ans pour redémarrer l’entreprise.

Quant à Astro Bot, son DLC propose cinq nouveaux niveaux de speedrun en ligne et 10 nouveaux robots à sauver, dont Stellar Blade’s Eve et un Helldivers 2 Helldiver.

Wesley est le rédacteur en chef des actualités britanniques pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez joindre Wesley à [email protected] ou de manière confidentielle à [email protected].