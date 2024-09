Astro Bot bénéficie d’une mise à jour DLC gratuite cette année

Les niveaux de défi supplémentaires du DLC devraient certainement plaire aux joueurs qui ont apprécié Astro Bot mais avaient besoin de quelque chose de plus exigeant. Bien que la majorité des Robot Astro Ce n’est pas si difficile, ses niveaux de difficulté nécessitent certainement un peu plus de compétences, avec à la fois des gantelets qui nécessitent des mouvements constants et des niveaux de type puzzle qui nécessitent une approche plus cérébrale. Je suis déjà excité par la perspective que les speedrunners mettent la main sur ce jeu, et des niveaux supplémentaires spécifiquement adaptés à cette communauté devraient aider.