Astro Bot a un son aussi bon qu’il joue

Astrobot est un jeu que je ne peux m’empêcher de vanter, en m’extasiant sur ses personnages mignons, son level design lumineux et varié, et sa durée de jeu courte mais dense de 8 à 10 heures. Mais l’élément le plus important qui contribue à la joie du jeu est peut-être sa conception sonore, qui rend Astrobot quelque chose qui engage et ravit non seulement votre esprit, mais aussi votre corps.

Astrobot m’a accroché avant même que le jeu ne commence. J’ai laissé ma PS5 allumée sur l’écran de préchargement du jeu et j’ai été à la fois apaisée par les sons apaisants des cloches et ravie parce que la chanson transmettait un sentiment d’émerveillement imminent. Cela ressemblait à quelque chose qui serait joué dans la séquence d’ouverture d’un film pour enfants, vous faisant savoir qu’une aventure était en route. La musique a tendance à me distraire pendant que je travaille, mais je la laisse jouer pendant des heures parce que l’écouter me fait du bien.

La musique du jeu est également géniale. Je ne peux pas me lasser d’entendre Astro chanter avec sa petite voix de robot : «Je suis Astro Bot !« Sa chanson thème est entraînante et joyeuse et semble immunisée contre les pièges typiques de la musique destinée à un public plus jeune. « Baby Shark » n’est mignon que les deux premières fois qu’on l’entend, mais je pourrais écouter « I Am Astro Bot » en boucle et je ne m’en lasserais jamais. »Astro”, avec son rythme funky, est une autre chanson de ma playlist sans fin. Chaque niveau a sa propre chanson adaptée à son thème, mais de temps en temps, “Astro” est joué, et je rigole plus longtemps et plus fort dans ces niveaux que partout ailleurs. J’ai besoin de cette bande-son sur Spotify hier.

Je pourrais écouter « I Am Astro Bot » en boucle et je ne m’en lasserais jamais

AstrobotL’incroyable bande-son de n’est que la moitié de l’équation. Le jeu fait également un usage phénoménal de la manette DualSense. Alors qu’Astro se déplaçait, je pouvais entendre le doux bruissement de l’herbe ou le bruit dur du métal sous les pieds. La capacité d’entendre les sons environnementaux émanant de la manette n’est pas particulièrement nouvelle pour la PS5, mais ce qui m’a étonné dans Astrobot c’était la profondeur, le détail et la qualité de ces sons qui me donnaient l’impression de pouvoir percevoir texture. À un niveau, le son et le retour des rebonds sur un trampoline ordinaire étaient si subtilement différents de ce que je ressentais en rebondissant sur une montgolfière que je pouvais presque sentir la texture du nylon. À un autre niveau, je pouvais sentir la pluie frapper le corps métallique d’Astro avec un claquement dur. Mais soudain, ce son s’est adouci et s’est étouffé avec un léger bruit boum ! quand Astro a automatiquement déployé son parapluie. J’avais l’impression que c’était moi qui appuyais sur le bouton d’un vrai parapluie pour le faire.

[The] la qualité de ces sons qui me donnaient l’impression de pouvoir percevoir texture

C’est peut-être la chose la plus magique à propos de Astrobot c’est la profondeur avec laquelle le son et le contrôleur ont amélioré ma perception du jeu. La salle de jeux d’Astro Le jeu a incorporé beaucoup de ces mêmes éléments et l’équipe de développement Asobi les a grandement améliorés pour la suite. Le contrôleur agit comme un pont entre le monde du jeu et le monde réel. J’étais ravi lorsque je jouais avec les joysticks ou les boutons et que ces actions étaient reproduites sur le contrôleur dans le jeu. Lorsqu’Astro sauve un autre robot, il est stocké en lieu sûr dans le contrôleur à l’écran. Mais lorsque je mets mon oreille sur ma DualSense, je peux entendre leurs petits cris étouffés, et lorsque je la secoue, la manette gronde subtilement comme si ces petites ventouses sont en fait entre vos mains.

Les mondes dans Astrobot sont des lieux colorés et fantastiques mais, grâce à la suspension d’incrédulité du joueur, ils sont néanmoins entièrement réels. Alors que je jouais, absorbant les sons sortant de ma manette, j’ai eu une révélation. Bien sûr, il y a des bûches de bois dans le monde du jardinage, mais lorsque je les frappais, elles faisaient le bruit creux distinctif que l’on entend lorsqu’on frappe deux bûches Lincoln ensemble. Cela m’a fait réaliser qu’il y avait deux jeux en cours dans AstrobotDans l’un, je suis un petit robot qui sauve mes amis. Mais dans l’autre, je joue simplement avec des jouets.

Source link