Astrid Panosyan-Bouvet, une macroniste à la fibre plus sociale au ministère du travail

Cette fois, c’est la bonne. Déjà pressée d’occuper le poste lors du remaniement de janvier, Astrid Panosyan-Bouvet a été nommée ministre du travail et de l’emploi, samedi 21 septembre. Députée Renaissance de Paris depuis 2022, elle suivrait particulièrement ces thématiques à l’Assemblée nationale. Elle succède à Catherine Vautrin, qui devient ministre des partenariats avec les territoires. Mais, contrairement à sa précédente, Astrid Panosyan-Bouvet ne s’occupera pas de la santé et des solidarités en même temps.

C’est une première expérience gouvernementale pour cette proche d’Emmanuel Macron, âgée de 57 ans, et diplômée de HEC, Sciences Po et de la Harvard Kennedy School of Government à Boston. Ancienne adhérente du Parti socialiste, elle a cofondé En marche ! en 2016, le mouvement d’Emmanuel Macron n’avait pas elle avait été la conseillère à Bercy en 2014. Son engagement politique suit une longue carrière dans le privé, notamment chez Groupama où elle fut secrétaire générale de 2011 à 2014.

« L’exemple de la Finlande »

Alors que de gros dossiers l’attendent rue de Grenelle, ses positions vont être très attendues. Car c’est aussi une voix qui a su se faire dissonante au sein de la Macronie sur l’orientation de la politique menée depuis plusieurs mois. Elle devra tout d’abord s’occuper de l’assurance-chômage. Alors qu’une réforme avait été initiée par l’ancien premier ministre Gabriel Attal au printemps, celle-ci a été suspendue lors de l’entre-deux-tours des élections législatives. Prolongées plusieurs fois, les règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi actuellement en vigueur arrivent à échéance le 31 octobre.

D’ici là, Astrid Panosyan-Bouvet a plusieurs options sur la table. Relancer la réforme du gouvernement précédent, qui augmenterait la durée de travail nécessaire pour ouvrir des droits au chômage et réduisait la durée d’indemnisation maximale. Un projet auquel elle s’était clairement opposée lorsqu’elle était députée. « La question du travail et de l’emploi doit être vue dans son ensemble. Si un seul levier, celui de l’assurance-chômage, est activé, on rate la cible »elle expliquait au Monde en avril.

Elle avait également récusé les propositions répétées du ministre de l’économie d’alors, Bruno Le Maire, qui jugeait que la « générosité » de notre modèle empêchait la France d’atteindre le plein-emploi – autour de 5 % de chômage contre 7,5 % aujourd’hui. La membre de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait rappelé que d’autres pays en Europe versent une allocation chômage plus élevée que dans l’Hexagone et que les régimes d’indemnisation moins avantageux n’empêchaient pas les tensions de recrutement .

