Un technicien de laboratoire supervise les tests de remplissage et d’emballage pour la production et la fourniture à grande échelle du candidat vaccin COVID-19 de l’Université d’Oxford, AZD1222, réalisés sur une ligne de remplissage de flacons aseptiques haute performance le 11 septembre 2020 à Catalent à Anagni, Italie .

LONDRES – Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a déclaré vendredi qu’il commencerait bientôt à travailler avec l’institut russe Gamaleya pour déterminer si leurs deux candidats vaccins contre le coronavirus pourraient être combinés avec succès.

Cela vient après que les développeurs du vaccin Sputnik V Covid-19 ont approché AstraZeneca via Twitter à la fin du mois dernier pour leur demander s’ils devraient essayer de combiner les deux vaccins courants à base de virus du rhume pour augmenter l’efficacité.

« Être capable de combiner différents vaccins COVID-19 peut être utile pour améliorer la protection et / ou pour améliorer l’accessibilité des vaccins. C’est pourquoi il est important d’explorer différentes combinaisons de vaccins pour aider à rendre les programmes de vaccination plus flexibles, en permettant aux médecins un plus grand choix au moment de l’administration des vaccins », a déclaré AstraZeneca dans un communiqué vendredi.

« Il est également probable que la combinaison de vaccins puisse conduire à une amélioration de l’immunité sur une plus longue période », a-t-il ajouté.

Le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca, produit en collaboration avec l’Université d’Oxford, est l’un des nombreux à chercher à obtenir l’approbation des régulateurs des médicaments alors que l’espoir grandit qu’une campagne de vaccination de masse pourrait aider à mettre fin à la pandémie.

À ce jour, plus de 69 millions de personnes ont contracté le coronavirus dans le monde, avec 1,58 million de décès liés, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Les données publiées dans le journal médical The Lancet cette semaine ont montré que le vaccin d’AstraZeneca a une efficacité moyenne de 70,4%, sur la base de la mise en commun des données intermédiaires d’essais cliniques de stade avancé. Le vaccin s’est également révélé sûr et efficace.

La Russie a affirmé que Spoutnik V était efficace à plus de 90% pour empêcher les gens de contracter le virus, citant les résultats préliminaires des essais en cours.