Le vaccin Covid-19 développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford protégeait les personnes contre un nouveau variant de coronavirus plus contagieux à des niveaux similaires à la protection qu’il offrait contre d’autres lignées du virus, ont déclaré des chercheurs d’Oxford dans un article publié vendredi.

L’article, qui n’a pas encore été évalué par des pairs, a déclaré que le vaccin avait une efficacité de 74,6% contre la nouvelle variante, qui a été détectée pour la première fois en Grande-Bretagne et connue sous le nom de B.1.1.7. C’était similaire, bien que légèrement inférieur, à son efficacité contre d’autres lignées du virus.

Les résultats encourageants, bien que préliminaires, suggèrent que les cinq principaux vaccins peuvent offrir au moins une certaine protection contre de nouvelles variantes du virus se propageant dans le monde entier. Pourtant, les preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que les virus mutants peuvent diminuer l’efficacité des vaccins, augmentant la pression sur les pays pour qu’ils vaccinent rapidement leurs populations et dépassent les variantes qui s’installent à travers le monde.

Les scientifiques d’Oxford à l’origine du vaccin ont prélevé des prélèvements hebdomadaires sur le nez et la gorge des participants inscrits à leur essai clinique en Grande-Bretagne. Pour déterminer l’efficacité du vaccin contre la nouvelle variante, ils ont séquencé les particules virales de plusieurs centaines d’écouvillons entre le 1er octobre et le 14 janvier, une période où la nouvelle variante était connue pour être présente en Grande-Bretagne.