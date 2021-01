AstraZeneca a été contraint de défendre l’efficacité de son vaccin COVID-19 après que les médias allemands ont déclaré que les responsables doutaient de la capacité de protéger les personnes de plus de 65 ans en toute sécurité.

Les journaux allemands Handelsblatt et Bild ont déclaré lundi que le gouvernement estimait l’efficacité du vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans à seulement 8%, contre 70% pour les groupes plus jeunes.

Le vaccin, qui a été déployé dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, le Brésil, le Mexique et l’Inde, devrait être approuvé par le régulateur européen vendredi.

La société britannique a déclaré dans un communiqué que «les rapports selon lesquels l’efficacité du vaccin AstraZeneca / Oxford est aussi faible que 8% chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement incorrectes».

« Au Royaume-Uni, le JCVI [Joint Committee on Vaccination and Immunisation] utilisation soutenue dans cette population et MHRA [Medicines and Healthcare products Regulatory Agency] inclus ce groupe sans ajustement de dose dans l’autorisation d’approvisionnement d’urgence.

« En novembre, nous avons publié des données dans The Lancet démontrant que les adultes plus âgés ont montré de fortes réponses immunitaires au vaccin, avec 100% des adultes plus âgés générant des anticorps spécifiques aux pics après la deuxième dose », a-t-il ajouté.

‘Données limitées’

Les résultats de la essai clinique publié dans le journal The Lancet en novembre suivi de 560 participants, dont 160 âgés de 56 à 69 ans et 240 âgés de 70 ans et plus.

Il a constaté que le vaccin «semble être mieux toléré chez les adultes plus âgés que chez les jeunes adultes» et que «l’immunogénicité était similaire dans tous les groupes d’âge après une vaccination de rappel».

Plus loin résultats publiés en décembre, suivi cette fois par plus de 11 600 participants, a confirmé que le vaccin est efficace à 70,4% pour prévenir le COVID-19 une quinzaine de jours après avoir reçu une deuxième dose. L’étude a depuis été étendue à des dizaines de milliers de participants supplémentaires.

Mais des responsables de médias anonymes cités dans les rapports des médias allemands ont déclaré qu’AstraZeneca avait fourni « des données limitées pour les participants âgés de 65 ans et plus », a déclaré le journaliste de Handelsblatt Gregor Waschinski sur Twitter.

Ils ont également remis en question « un manque apparent de participants plus âgés dans les essais cliniques » et un « processus de revue instable ».

« L’évaluation au sein du gouvernement allemand prend en compte les données pertinentes pour la décision de l’EMA qui ne sont PAS les mêmes données que le régulateur britannique MHRA a publiées lors de l’octroi de l’autorisation d’utilisation d’urgence le 30 décembre », a ajouté Waschinski.

La polémique intervient à un moment déjà délicat pour AstraZeneca qui a attiré la colère de Bruxelles après avoir annoncé qu’elle délivrerait moins de doses que promis dans les premières semaines après son autorisation d’utilisation.

La Commission a annoncé lundi soir qu’elle envisageait de bloquer les exportations du vaccin COVID-19 fabriqué dans le bloc vers des pays extérieurs à celui-ci en raison « du manque de clarté et des explications insuffisantes » d’AstraZeneca.