AstraZeneca a nié les allégations circulant dans les médias allemands selon lesquelles son vaccin Covid-19 a une faible efficacité chez les personnes de 65 ans et plus. Les rapports sensationnels sont apparus alors que l’UE envisageait l’approbation du médicament.

Deux points de vente allemands, Handelsblatt et Bild, ont cité des sources gouvernementales alléguant que le médicament AstraZeneca / Oxford a un mauvais bilan auprès des personnes âgées. Bild a rapporté que chez les adultes de 65 ans et plus, l’efficacité était « Moins de 10 pour cent », tandis que Handelsblatt a mis le chiffre à huit pour cent. Les journaux ont affirmé qu’en raison des données inquiétantes, les responsables allemands ne s’attendaient pas à ce que l’Agence européenne des médicaments (EMA) approuve le médicament pour une utilisation chez les plus de 65 ans.

Lire la suite Les fabricants de médicaments devront enregistrer les exportations de vaccins Covid-19 en raison de problèmes d’approvisionnement – Commissaire européen à la santé

Dans une réponse écrite aux rapports, AstraZeneca a déclaré que les allégations d’efficacité médiocre étaient «Complètement incorrect», notant qu’au Royaume-Uni, le médicament a reçu une approbation d’urgence pour le groupe d’âge en question. La société pharmaceutique anglo-suédoise a également signalé des données publiées dans The Lancet en novembre, qui démontraient que «Les adultes plus âgés ont montré de fortes réponses immunitaires au vaccin, 100% des adultes plus âgés générant des anticorps spécifiques aux pics après la deuxième dose.

AstraZeneca a demandé l’approbation réglementaire de l’UE pour son vaccin le mois dernier, et une décision finale est attendue par l’EMA dès cette semaine. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a souligné mardi que les autorités européennes examineraient de près toutes les données disponibles avant de prendre une décision, mais a refusé de commenter les informations sur les prétendus résultats médiocres du vaccin chez les personnes âgées.

AstraZeneca s’est déjà retrouvé dans l’eau chaude avec Bruxelles, après que la firme ait annoncé qu’il y aurait probablement des retards dans la livraison des doses du vaccin aux États membres une fois le vaccin approuvé, en raison de la réduction des rendements sur un site de fabrication utilisé pour approvisionner l’UE.

En août, l’UE a versé 336 millions d’euros au médicament (409 millions de dollars) afin de sécuriser 300 millions de doses du médicament. Des problèmes de production pourraient entraîner la livraison initiale d’à peine 31 millions de doses au bloc, selon des responsables de l’UE s’adressant aux médias.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi au PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, que le bloc s’attend à ce que ses accords contractuels soient honorés.

L’UE a déjà donné son feu vert à deux autres vaccins, développés par Moderna et Pfizer / BioNTech.

