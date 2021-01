BERLIN (AP) – La société pharmaceutique AstraZeneca a accepté de fournir 9 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le coronavirus à l’Union européenne au cours du premier trimestre, a annoncé dimanche la branche exécutive du bloc.

Le nouvel objectif de 40 millions de doses à la fin du mois de mars n’est toujours que la moitié de ce que la société anglo-suédoise avait initialement visé, déclenchant une dispute entre AstraZeneca et l’UE la semaine dernière.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche après un appel avec sept fabricants de vaccins qu’AstraZeneca commencerait également les livraisons une semaine plus tôt que prévu et étendrait sa capacité de fabrication en Europe.

«Avancez sur les vaccins», a tweeté Von der Leyen, qui a subi une pression intense sur la gestion des commandes de vaccins par la Commission européenne ces derniers jours.

L’UE est loin derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis pour ce qui est de faire vacciner sa population de 450 millions d’habitants contre le virus. La lenteur du déploiement a été imputée à une série de problèmes nationaux ainsi qu’à l’autorisation tardive des vaccins par rapport à ailleurs et à une pénurie initiale d’approvisionnement.

L’annonce la semaine dernière qu’AstraZeneca ne fournirait initialement que 31 millions de doses aux 27 États membres de l’UE en raison de problèmes de production a déclenché un différend féroce entre les deux parties, les responsables à Bruxelles ayant déclaré craindre que la société ne traite le bloc injustement par rapport aux autres clients. , comme le Royaume-Uni.

Vendredi, quelques heures après que les régulateurs ont autorisé l’utilisation du vaccin dans toute l’UE, la commission a annoncé qu’elle resserrait les règles sur les exportations de vaccins COVID-19, suscitant une réaction de colère de la Grande-Bretagne. La commission a depuis clairement indiqué que la nouvelle mesure ne déclencherait pas de contrôles sur les expéditions de vaccins produits dans le bloc des 27 pays vers le petit territoire qui fait partie du Royaume-Uni limitrophe de l’Irlande, membre de l’UE.

Dans le cadre de l’accord post-Brexit, les produits de l’UE devraient toujours pouvoir voyager sans entrave du bloc vers l’Irlande du Nord.

Les États membres de l’UE ont félicité la branche exécutive du bloc l’année dernière pour avoir signé de nombreux accords avec les fabricants de vaccins, affirmant que l’achat conjoint en utilisant le poids du marché combiné de l’ensemble du bloc avait assuré une distribution équitable pour les 27 pays à de bons prix.

Dans un communiqué, la Commission européenne a déclaré qu’elle prévoyait de mettre en place un organe spécialisé pour améliorer la réponse du bloc aux urgences sanitaires et «proposer une approche plus structurée de la préparation à une pandémie».

Dans le cadre de cet effort, en collaboration avec l’industrie, l’UE a déclaré qu’elle «financera la conception et le développement de vaccins et intensifiera la fabrication à court et moyen terme, et ciblera également les variantes du COVID-19».

«La pandémie a mis en évidence que les capacités de fabrication sont un facteur limitant», a-t-il déclaré. «Il est essentiel de relever ces défis.»