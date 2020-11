AstraZeneca et Oxford défendent les essais de vaccins après des questions soulevées aux États-Unis

AstraZeneca et l’Université d’Oxford défendent les résultats et les méthodes utilisés dans leurs essais de vaccins de phase trois sur le dos des critiques d’experts aux États-Unis, soulignant que les «normes les plus élevées» ont été utilisées et que «des analyses supplémentaires seront menées».

Les actions d’AstraZeneca ont baissé d’environ 6% cette semaine après que des questions ont été soulevées sur son candidat vaccin, pour lequel la société a déclaré que les résultats combinés révélaient son efficacité à 70%. Le chiffre provenait de la combinaison d’un plus petit groupe de personnes ayant reçu une dose involontairement plus faible du vaccin – et par ce qu’un porte-parole de la société a appelé le «hasard» – a produit une efficacité de 90%, et un groupe plus large qui a reçu une dose plus élevée, montrant seulement 62 % d’efficacité.

Le chef de l’Opération Warp Speed ​​de la Maison Blanche, Moncef Slaoui, et d’autres aux États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant au groupe d’âge testé, affirmant que l’efficacité de 90% n’était montrée que pour le groupe le plus à risque, qui comptait 2741 personnes de moins de 55 ans. le groupe dont les résultats ont montré une efficacité de 62% était de 8 895.

AstraZeneca a repoussé les critiques, mettant l’accent sur le suivi de l’étude par le comité externe de surveillance de la sécurité des données (DSMB) et le fait que les données publiées lundi ne constituaient que des résultats intermédiaires et que d’autres données suivraient.

“Les études ont été menées selon les normes les plus élevées”, a déclaré jeudi un porte-parole d’AstraZeneca à CNBC. «Un comité indépendant de surveillance de la sécurité du DSMB supervise les études pour assurer la sécurité et la qualité. Le DSMB a déterminé que l’analyse répondait à son critère d’évaluation principal montrant une protection contre le COVID-19 survenant 14 jours ou plus après avoir reçu deux doses du vaccin.

“Davantage de données continueront de s’accumuler et des analyses supplémentaires seront menées pour affiner la lecture de l’efficacité et établir la durée de la protection”, a déclaré le porte-parole.