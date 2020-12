Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a déclaré avoir trouvé « la formule gagnante » pour améliorer son vaccin COVID-19 développé avec l’Université d’Oxford.

Le laboratoire britannique a annoncé en novembre que son vaccin était en moyenne efficace à 70% dans les essais cliniques, contre plus de 90% pour les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna, qui ont tous deux déjà été autorisés à être utilisés dans plusieurs pays.

Les résultats des essais cliniques intermédiaires ont montré de grandes différences dans les données en raison de deux protocoles différents: l’efficacité était de 90% pour les volontaires qui ont d’abord reçu une demi-dose puis une dose complète un mois plus tard, mais seulement 62% pour un autre groupe vacciné avec deux doses complètes.

Les résultats avaient été critiqués car l’injection d’une demi-dose était due à une erreur et un groupe relativement restreint avait suivi ce protocole. La société a alors annoncé que son vaccin nécessitait « une étude complémentaire ».

Mais Pascal Soriot, directeur général d’AstraZeneca, a assuré que le vaccin de la société fournissait « une protection à 100% » contre les formes sévères de Covid-19, déclarant au journal Sunday Times: « Nous pensons avoir trouvé la formule gagnante et comment obtenir une efficacité qui , après deux doses, est là-haut avec tout le monde « .

Il a ajouté: « Je ne peux pas vous en dire plus car nous publierons à un moment donné ».

Le vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca est très attendu au Royaume-Uni car il est relativement peu coûteux et peut être conservé dans des congélateurs conventionnels, contrairement au vaccin Pfizer / BioNTech qui doit être conservé à -70 degrés.

Cela facilite la vaccination à grande échelle ainsi que dans les maisons de retraite.

Le Royaume-Uni, premier pays occidental à autoriser la distribution du vaccin Pfizer / BioNTech début décembre, compte sur ce deuxième vaccin pour prendre de l’ampleur et stopper la flambée des cas attribués à une nouvelle variante du coronavirus sur son sol.

« Pour le moment, nous pensons que le vaccin devrait rester efficace » contre la nouvelle variante, a déclaré Soriot. « Mais nous ne pouvons pas être sûrs, donc nous allons le tester ».

Il a assuré que de nouvelles versions étaient en cours de préparation au cas où, tout en espérant ne pas en avoir besoin: « Il faut être prêt ».

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu’il avait soumis des données complètes sur le vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca au régulateur britannique, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

Selon la presse britannique, la MHRA devrait prendre une décision dans les prochains jours en vue d’injecter le vaccin à partir du 4 janvier.

Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses de vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca, dont 40 millions devraient être disponibles d’ici la fin du mois de mars.

Au total, le gouvernement britannique a assuré l’accès à plus de 350 millions de doses d’ici la fin de l’année prochaine, en s’approvisionnant auprès de sept fabricants pendant la phase d’essai clinique.

Au total, plus de 600 000 personnes ont déjà reçu une première dose du vaccin Pfizer / BioNTech.

Le succès de la campagne actuelle au Royaume-Uni est d’autant plus crucial que le pays, l’un des plus touchés par la pandémie avec plus de 70 000 morts, connaît une résurgence du virus.

Les autorités ont attribué cette résurgence à une mutation qui, selon une étude britannique, est de 50 à 74% plus contagieuse et a conduit plus de 40 pays à fermer leurs frontières aux voyageurs britanniques.