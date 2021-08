Astra vise fin août pour le prochain lancement avec le satellite Space Force

« Nous sommes ravis de nous associer à Astra pour cette mission et pensons que cela présente une capacité de lancement critique à faible coût, mobile et réactive », a déclaré le colonel Carlos Quinones, directeur du programme d’essais spatiaux, dans un communiqué.

Ce lancement est le premier des deux contrats d’Astra dans le cadre du programme d’essais spatiaux de l’US Space Force, ce dernier étant prévu plus tard cette année. La fenêtre de lancement durera 16 jours, jusqu’au 11 septembre.

Le constructeur de fusées Astra, coté en bourse, effectuera son premier lancement de l’année plus tard ce mois-ci, dans le but de transporter une charge utile du Pentagone en orbite.

Les actions d’Astra ont chuté de 36% depuis que la société a clôturé sa fusion SPAC et a commencé à se négocier sur le Nasdaq. L’action avait grimpé au-dessus de 15 $ par action dans les jours qui ont suivi ses débuts, mais a glissé ces dernières semaines pour s’échanger à près de 8 $ par action.

Interrogé sur le cours de l’action de sa société, Kemp a déclaré qu’il pensait que « tant les actionnaires que les clients apprécieront que nous soyons dans les temps ici » avec le prochain lancement d’Astra, qui, selon la société, aurait lieu cet été.

« Nous apprécions la patience des actionnaires avec nous alors que nous construisons et lançons des fusées afin que nous puissions commencer à commencer à reconnaître les revenus », a déclaré Kemp.

Basé à Alameda, en Californie – au bord de la baie de San Francisco – Astra achève les préparatifs de la prochaine fusée à son siège, Kemp a déclaré qu’il prévoyait d’expédier le lanceur jusqu’en Alaska « dans la semaine ou les deux prochaines ». Kemp a noté que l’équipe de lancement d’Astra, qui se compose de quelques personnes, aura alors » besoin d’une semaine ou deux en Alaska pour tout mettre en place « .

Astra reste « sur la bonne voie » pour effectuer trois lancements au total cette année, avant de commencer à augmenter la production et les opérations pour commencer à lancer à un rythme mensuel d’ici la fin de l’année, a déclaré Kemp.

Il a également noté qu’Astra a « plus de 50 lancements dans notre carnet de commandes », et que de plus amples informations devraient être fournies lorsque la société publiera ses résultats du deuxième trimestre le 12 août.