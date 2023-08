Astra procède à des licenciements, s’endette et change d’orientation pour survivre

Entreprise spatiale en difficulté Astra supprime 25% de ses effectifs, a annoncé la société vendredi, et se restructure pour se concentrer davantage sur son activité de moteurs d’engins spatiaux, ce qui retardera les progrès de la petite fusée qu’elle développe.

Astra supprime environ 70 employés et réaffecte environ 50 personnes de son programme de développement de fusées à son unité de produits spatiaux, qui construit les moteurs des engins spatiaux de la société.

actualités liées à l’investissement

« Nous nous concentrons intensément sur le respect de nos engagements envers nos clients, ce qui implique de nous assurer que nous disposons de ressources suffisantes et d’une piste financière adéquate pour réaliser nos opportunités à court terme », a déclaré le président-directeur général d’Astra, Chris Kemp, dans un communiqué.

Les réductions d’effectifs devraient se traduire par des économies de coûts trimestrielles de 4 millions de dollars, à compter du quatrième trimestre. Astra a noté qu’il y avait 278 commandes totales de moteurs d’engins spatiaux, il y a quatre mois, d’une valeur d’environ 77 millions de dollars en contrats. Il s’attend à livrer « une grande majorité » de ces commandes d’ici la fin de 2024.

Dans un dossier séparé vendredi, Astra a déclaré avoir levé 10,8 millions de dollars en produit net de la vente de la dette au groupe d’investissement High Trail Capital.

L’action Astra a peu changé dans les échanges après les heures de fermeture vendredi après sa clôture à 38 cents par action.

L’année dernière, Astra s’est éloigné de son véhicule Rocket 3.3 plus tôt que prévu pour se concentrer sur la prochaine version, un système amélioré appelé Rocket 4.0, après l’échec de sa dernière mission Rocket 3.3 à mi-lancement. Alors que la société visait un premier lancement de Rocket 4 d’ici la fin de cette année, en un dépôt de titresAstra a noté que la priorisation de l’activité des moteurs d’engins spatiaux « affectera le calendrier des futurs lancements d’essai de la société ».

« La capacité de la société à effectuer des lancements commerciaux payants en 2024 et au-delà dépendra du moment et du succès ultimes des lancements d’essai initiaux qui dépendront à leur tour des ressources que la société est en mesure de consacrer au développement des systèmes de lancement au cours des prochains trimestres, » a prévenu Astra.

La société a également publié les résultats préliminaires du deuxième trimestre. Astra s’attend à avoir rapporté 1 million de dollars ou moins de revenus au cours du trimestre, avec une perte nette comprise entre 13 et 15 millions de dollars, et un montant restant en espèces et en titres d’environ 26 millions de dollars. La société prévoit de publier ses résultats définitifs du deuxième trimestre le 14 août.

Le mois dernier, Astra a finalisé son projet de procéder à un regroupement d’actions dans un rapport de 1 à 15. Il cherche également à lever jusqu’à 65 millions de dollars grâce à une offre « sur le marché » d’actions ordinaires via Roth Capital et a mis fin à un accord préalable avec B. Riley pour vendre jusqu’à 100 millions de dollars d’actions ordinaires que la société a signé il y a un an.

Dans le dossier de vendredi, Astra a déclaré avoir embauché PJT Partners en tant que conseiller financier, la société « se concentrant sur la recherche réfléchie d’opportunités de lever des capitaux supplémentaires ».