Astra Magazine avait une liberté de création et un budget. Ce n’était pas assez.

Aux États-Unis, aucune des cinq grandes maisons d’édition ne finance actuellement ces points de vente. L’infrastructure soutenant les magazines littéraires nationaux s’effondre également : il y a moins de kiosques à journaux, moins de librairies qui stockent des magazines de niche, moins d’annonceurs prêts à dépenser pour l’impression et – dans un monde où l’information est de plus en plus cloisonnée en ligne – moins de personnes sont prêtes à s’abonner.

De nombreux magazines littéraires, comme The Paris Review et The Drift, fonctionnent comme des organisations à but non lucratif. Avec le soutien d’une fondation et d’un donateur privé, The Dial s’est annoncé la semaine dernière comme un nouveau magazine littéraire à but non lucratif. Et, comme leur nom l’indique, des publications comme The Yale Review, The Hopkins Review et The Kenyon Review sont soutenues par des universités ou liées à des presses universitaires.

Les revues exclusivement financées par des entreprises, des bienfaiteurs ou des universités seront toujours “profondément vulnérables à la décision finale de quelqu’un”, a déclaré Freeman.

Plus tôt cette année, The Believer, un magazine littéraire petit mais respecté, a été vendu par l’Université du Nevada, Las Vegas, à une entreprise qui espérait gagner de l’argent sur le site en publiant du contenu destiné à attirer des clics et des publicités en ligne. Le magazine n’était pas autonome, mais il avait une influence démesurée dans le monde littéraire. Le Believer Festival, par exemple, a contribué à faire de Las Vegas un centre littéraire improbable.

Après beaucoup de tumulte dans le monde littéraire, The Believer a été revendu à son éditeur d’origine, McSweeney’s, et devrait être relancé ce mois-ci à San Francisco.

Une alternative de financement, a déclaré Freeman, pourrait être un modèle «communautaire» où les éditeurs sont des investisseurs à petite échelle, collectent des fonds collectivement et développent une structure financière autonome. Le magazine de nouvelles de longue date One Story en est un exemple, a-t-il déclaré.

Cependant, cela pourrait prendre des années pour que ces «petits» magazines autoproclamés atteignent une masse critique de lecteurs, ce qui pourrait les rendre difficiles à maintenir sans des bailleurs de fonds à long terme, a-t-il déclaré. C’est particulièrement difficile à une époque où, a-t-il ajouté, “nous sommes impatients de digérer l’information et le sens, en raison du rythme auquel nous vivons et de la manière dont notre technologie nous enferme dans des silos prédéterminés”.