Aston Villa Women’s Alisha Lehmann : Je ne me suis jamais sentie aussi proche de ses coéquipières | Nouvelles du football

Alisha Lehmann dit qu’elle ne s’est “jamais sentie aussi proche de ses coéquipières” qu’à Aston Villa Women et révèle son anticipation pour la Coupe du monde de l’été prochain.

Ce fut un excellent début de saison pour Aston Villa. L’unité que Lehmann décrit en dehors du terrain s’est certainement traduite en elle, avec l’équipe de Carla Ward le package surprise de la saison.

Ils ont commencé la saison avec une victoire palpitante 4-3 contre Manchester City et n’ont pas regardé en arrière. Villa est cinquième du tableau avec 12 points et à seulement neuf de leur total de la saison dernière.

“Notre début à Aston Villa a été incroyable”, a déclaré Lehmann en exclusivité lors d’un événement organisé par adidas avant le voyage d’Aston Villa pour affronter Manchester United à Old Trafford samedi, en direct sur Sports du ciel.

“C’est tellement différent cette saison, je ne sais pas ce qui s’est passé. Nous sommes si proches les uns des autres, c’est tellement amical et nous voulons jouer les uns pour les autres, nous voulons jouer pour notre entraîneur Carla et nous sommes si heureux.

“Chaque jour, quand nous nous entraînons, nous sourions, plaisantons. Je ne me suis jamais senti aussi proche de mes coéquipiers et aussi bien accueilli dans une équipe comme Aston Villa maintenant.

“J’ai toujours pensé que nous pouvions le faire parce que nous avons des joueurs individuels incroyables. Nous le faisons juste ensemble et nous jouons les uns pour les autres.

“Si quelqu’un perd le ballon, le joueur suivant va chercher le tacle et cela montre que nous voulons que l’autre réussisse et cela ne se produit pas toujours. Dans certaines équipes, tout le monde ne veut pas toujours vous voir réussir, mais chez Aston Villa, tout le monde se battrait pour tout le monde.”

Il y a toujours un “meilleur du reste” dans la WSL – Tottenham la saison dernière, Everton la campagne précédente. Aston Villa occupe actuellement cette description, et Lehmann pense que l’équipe est capable d’atteindre son plein potentiel.

Elle a expliqué : “Nous voulons terminer la saison dans le top cinq, c’est notre objectif et je pense que nous pouvons faire encore plus car je vois tout le potentiel de l’équipe.

“Nous avons juste besoin de performer et peut-être de marquer un peu plus – c’est un peu notre problème, être plus efficace dans la surface, mais je vois un avenir radieux pour nous. Tout le monde rêve de jouer en Ligue des champions et tout peut arriver.”

Lehmann s’est entretenu exclusivement avec Sports du ciel lors de l’événement adidas’ Family Reunion à Londres, réunissant des influenceurs, des footballeurs et des amis pour regarder le match nul entre l’Angleterre et les États-Unis vendredi et célébrer la campagne inspirée des années 70 d’adidas lors de la Coupe du monde 2022.

L’attaquante de Villa a elle-même une présence importante sur les réseaux sociaux, avec 9,7 millions d’abonnés Instagram et 6,4 millions d’abonnés sur TikTok, ce qui lui permet de se connecter avec les fans.

“C’est la meilleure chose que je puisse influencer les gens des médias sociaux”, a-t-elle expliqué. “Vous pouvez leur montrer les bonnes choses, comme le travail acharné et ce que vous devez faire [to make it as a footballer]mais je pense qu’il y a deux côtés.

“Il y a aussi de mauvaises choses parce que tout le monde croit toujours tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et pour moi, ce n’est pas la vraie vie. Cela rend aussi les choses un peu difficiles.”

L’un de ses moments les plus marquants est survenu lorsqu’elle a marqué un but époustouflant dans le jeu Top Bins de Soccer AM, devenant viral sur les plateformes de médias sociaux.

Est-ce qu’on lui pose encore des questions sur ce moment magique?

« Littéralement tout le temps ! », a-t-elle révélé. “Quand c’est arrivé, je marchais dans la rue et une personne sur deux m’a posé des questions sur Soccer AM, c’était tellement drôle.

“Le spectacle est incroyable, je l’ai vraiment apprécié et c’était tellement amusant. Je me souviens de ce moment.

“Le plus drôle, c’est qu’avant, tout le monde plaisantait en disant que je ne le frapperais jamais comme une blague, puis je l’ai frappé. À Soccer AM, nous nous sommes d’abord entraînés et je l’ai déjà frappé, puis dans le vrai, je l’ai encore frappé. C’était la confirmation dont vous avez besoin parfois.”

La Coupe du monde masculine actuelle se déroule au milieu d’une série de tournois post-pandémiques chargés. La Coupe du monde féminine débutera dans seulement huit mois, la Suisse de Lehmann ayant récemment réservé sa place en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ce ne sera que leur deuxième Coupe du monde en tant qu’équipe féminine, la dernière en 2015. Bien que Lehmann n’était qu’une adolescente lorsque cela s’est produit, elle se souvient d’avoir regardé le tournoi chez elle en Suisse.

“En 2015, j’étais très jeune”, se souvient-elle. “Je me souviens qu’ils ont gagné très haut contre l’Equateur [Switzerland won 10-1 in their second group game]je l’ai regardé et ce fut une expérience incroyable de les regarder.

“Je ne peux pas attendre, qui ne veut pas jouer dans une Coupe du monde? C’est la meilleure chose au monde que vous puissiez faire en tant que footballeur et je ne peux pas attendre. Je le veux plus tôt qu’il ne l’est.

“Nous sommes tous tellement excités. C’est en Australie et en Nouvelle-Zélande, je n’y suis jamais allé donc c’est un autre pays, une nouvelle culture donc j’espère que ce sera incroyable.”

Pour l’instant cependant, elle soutient l’équipe masculine de Suisse alors qu’elle cherche à se qualifier dans le groupe G, regardant presque tous les matchs du tournoi jusqu’à présent – y compris un coup d’envoi à 10 heures pour son pays lors de leur match d’ouverture contre le Cameroun.

Elle a déclaré: “Beaucoup d’équipes que nous pensions ne pas être si bonnes ont été surprises, elles ont performé. C’est génial, j’ai presque regardé tous les matchs. C’est cool.

Image:

Big Zuu et KSI étaient deux des hôtes de l’événement adidas à Londres





“Je dois mettre mon horloge [alarm] un jour de congé à 10h car la Suisse jouait alors. C’était tellement bizarre de prendre son petit-déjeuner, de boire du café et de regarder le match, mais c’est cool.”

L’hôte de l’événement Family Reunion d’Adidas, Big Zuu, a également donné son avis sur la Coupe du monde, prédisant une surprise lors des huitièmes de finale.

Zuu a déclaré: “La meilleure chose à ce sujet est qu’il est allumé toute la journée, vous vous retrouvez à le regarder à différents moments. Cela peut être le matin avec les gars à la maison, puis je le regarderai au travail avec l’équipage.

Kaide Gordon et Elz la sorcière sur la Coupe du monde 2022 L’ailier de Liverpool Kaide Gordon : “Je pense que l’Arabie saoudite va aller loin. La défense est forte, ils sont ensemble aussi et c’est une vraie équipe. “L’Angleterre se rendra certainement en finale avec la France. Il serait intéressant de voir comment l’Angleterre se défendra contre l’attaque française.” La star de YouTube Elz la sorcière : “Je suis un grand fan des histoires d’opprimés, donc j’aime tout le bouleversement. J’aime l’imprévisibilité. J’aime aussi voir les différents fans du monde entier. Ils entrent et j’aime l’élément culturel qu’ils sont Les fans saoudiens et les Ghanéens ont été incroyables. “Le Brésil et l’Angleterre sont mes favoris, mais l’Espagne semble forte.”

“C’est une continuation de l’Angleterre depuis le dernier tournoi. C’est presque les mêmes gars, ils ont un peu grandi maintenant, ça fait quatre ans. Ils sont plus âgés, ils sont plus intelligents, ils sont plus sages donc j’ai l’impression que nous ‘ Nous avons exactement la même chose devant nous. Ils peuvent l’amener en demi-finale ou en finale.

“Parfois, c’est une question de chance et la dernière fois, j’ai l’impression que nous avons eu toute la chance jusqu’à la Croatie. J’espère que nous la prendrons jusqu’au bout cette fois.

“J’aime aussi le fait que vous voyiez les petites stars venir de chaque pays. Chaque équipe a un joueur qui brille pour elle.

“Il y a certainement de la place pour qu’une équipe surprenne dans les 16 derniers. Je suis très confiant que l’équipe qui remportera la Coupe du monde cette année sera l’une des grandes équipes, comme l’Angleterre, le Brésil ou la France. Mais je pense que nous ‘ Je serai surpris de savoir qui se qualifiera pour les huitièmes de finale et les quarts.”