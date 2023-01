Aston Villa vs Stevenage en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de FA Cup

Aston Villa vs Stevenage diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 8 janvier, 16h30 GMT

Aston Villa vs Stevenage diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Aston Villa vs Stevenage? Nous avons ce qu’il vous faut. La diffusion en direct Aston Villa vs Stevenage est diffusée au Royaume-Uni sur le bouton rouge de la BBC. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Villa (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont bénéficié du rebond légendaire du nouveau manager sous Unai Emery, s’éloignant de la zone de relégation de la Premier League et en milieu de tableau.

Étant donné qu’il est très peu probable qu’ils tombent, Villa devrait prendre la FA Cup au sérieux cette saison.

Stevenage fait pression pour être promu au championnat et ils pourraient causer un ou deux problèmes à Villa ici.

Le coup d’envoi est à 16h30 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Villa devra se passer de Jacob Ramsey, John McGinn et Diego Carlos ce week-end.

Stevenage pourrait faire ses débuts à Jake Forster-Caskey après que le milieu de terrain a rejoint le club de Charlton cette semaine.

Former

Villa n’a perdu qu’une seule de ses cinq dernières sorties en Premier League, bien qu’il ait également été éliminé de la Coupe EFL par Manchester United. (s’ouvre dans un nouvel onglet) sous Émeri.

Stevenage n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches en Ligue 1, une course qui les a propulsés à la deuxième place.

Arbitre

Graham Scott sera l’arbitre pour Aston Villa vs Stevenage.

Stade

Aston Villa vs Stevenage se jouera au Villa Park de 42 785 places à Birmingham.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi d’Aston Villa vs Stevenage est à 16h30 GMT au dimanche 8 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé au Royaume-Uni sur le bouton rouge de la BBC.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h30 HE / 8h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) et BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont à nouveau les deux principaux acteurs, mais Amazone (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont également une part du gâteau en 2022/23.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon (s’ouvre dans un nouvel onglet) plateforme de streaming montrant encore plus que les 175 matchs diffusés la saison dernière. Si vous prenez un abonnement fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour les jeux qui ne sont pas sur Peacock Premium, vous pourrez regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2022/23 est fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera tous les matchs de la saison de Premier League. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV (s’ouvre dans un nouvel onglet) et d’autres appareils de streaming conviviaux.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.