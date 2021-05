Aston Villa vs Manchester United – Rapport de match de football – 9 mai 2021

Manchester United a fait attendre Manchester City un peu plus longtemps pour remporter le titre de Premier League après une victoire de retour 3-1 à Aston Villa.

Ayant besoin d’une victoire pour maintenir la course au titre en vie, United a pris du retard contre les hommes de Dean Smith, mais a rugi pour rester invaincu dans la ligue cette saison et consolider son statut de deuxième meilleur de la ligue cette saison.

Bertrand Traoré a donné l’avantage à Villa à la 24e minute avec un beau premier match avant que Bruno Fernandes n’égalise juste après la pause du point de penalty. Mason Greenwood a claqué à la maison peu de temps après pour donner l’avantage à United avant que le remplaçant Edinson Cavani ne rende le match sécuritaire à la 88e minute. Ollie Watkins a ensuite vu rouge pour l’équipe locale après avoir obtenu une deuxième réservation pour plonger dans la surface de réparation.

« Nous avons été dans cette situation de nombreuses fois, nous avons la qualité, nous sommes une équipe en forme et nous croyons toujours. Quand nous avons obtenu le premier but, j’ai senti que nous allions gagner », a déclaré le défenseur de United Luke Shaw à Sky Sports après le match. correspondre.

« Nous nous concentrons simplement sur nous-mêmes, d’autant plus que nous regardons le résultat de City et nous sommes déçus des points que nous avons lâchés cette saison. Nous avons deux matchs en quatre jours, nous devons être prêts. »

Le match à Villa Park a marqué le début d’une période difficile pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, qui affrontera Leicester en championnat mardi avant le match réorganisé avec Liverpool deux jours plus tard après l’annulation du match de dimanche dernier en raison des protestations des fans. propriété du club.

Solskjaer, dont l’équipe a atteint la finale de la Ligue Europa jeudi avec une victoire totale de 8-5 contre la Roma, a critiqué les organisateurs du match avant le match de dimanche contre Villa, mais son équipe a bien commencé, avec Shaw, Paul Pogba et Fred ayant des tirs sur but.

Manchester United est venu par derrière pour s’assurer que Manchester City ne remporte pas le titre dimanche. Shaun Botterill / Getty Images

C’est Villa qui a pris la tête, cependant, lorsque Victor Lindelof était trop faible pour effacer ses lignes et que Traoré a volé le ballon et a déchaîné un superbe effort devant Dean Henderson.

Le 27e but de Fernandes de la saison, dont 17 en championnat, est arrivé à la 52e minute du point de penalty après une faute de Pogba dans la surface. Le but, le troisième penalty de Fernandes en trois apparitions contre Villa, a poursuivi son beau bilan en marquant 21 tirs au but en 22 tentatives.

Le but a donné vie à United et quatre minutes plus tard, ils étaient en avance. Greenwood a fait rouler Tyrone Mings et a déclenché un entraînement bas et féroce qui a battu Emiliano Martinez. La grève de Greenwood, lors de son 101e match pour le club, l’a emmené devant Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de United en Premier League à l’adolescence avec 16 ans.

Villa a répondu et Traoré s’est dirigé vers le but sous la pression de Harry Maguire, mais Henderson a bien fait de tourner le ballon derrière. Greenwood et United se sont ensuite échappés lorsque le ballon a semblé toucher son bras dans la surface de réparation, mais VAR a tranché en faveur des visiteurs.

Marcus Rashford a ensuite flotté dans un centre et Cavani s’est dirigé pour s’assurer de la victoire, avant que l’après-midi de Villa ne s’aggrave lorsque Watkins a vu rouge.

L’équipe de Guardiola a 10 points d’avance sur United et pourrait remporter le titre si l’équipe de Solskjaer glissait contre Leicester mardi.