Sadio Mane a marqué deux fois alors que Liverpool dépassait une jeune équipe d’Aston Villa 4-1 lors de leur match nul au troisième tour de la FA Cup à Villa Park vendredi soir.

Aston Villa a aligné un XI fortement tourné en partie en raison d’une épidémie de COVID-19 au club – le manager Dean Smith n’étant pas sur la touche – tandis que Liverpool a également mis des habitués au repos pour le match.

Cependant, l’équipe de Liverpool présentait toujours Mohamed Salah et Sadio Mane dans leur équipe et l’attaquant sénégalais a dirigé son équipe peu après le coup d’envoi d’un centre de Curtis Jones.

Bien que Liverpool ait dominé la possession contre leur jeune adversaire, Villa a tenu bon pour le reste de la première mi-temps et a égalisé le score peu avant la pause avec une finition élégante de Louie Barry après une contre-attaque.

Liverpool a repris le contrôle du match à l’heure avec des buts consécutifs lorsque Georginio Wijnaldum a tiré sur Akos Onodi du haut de la surface et Mane a pris la tête trois minutes plus tard.

Salah a ensuite prolongé l’avance des visiteurs à trois avec un virage rapide et une frappe pour battre Onodi après que Xherdan Shaqiri l’ait mis en place avec une passe au centre de la surface.

Liverpool attendra les résultats du reste des matches de troisième tour du week-end pour déterminer à qui ils seront confrontés lorsque le match de la FA Cup reprendra le week-end du 23 janvier.

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp n’était pas entièrement satisfait de la performance, ayant félicité les jeunes tout en soulignant que son équipe avait commis trop d’erreurs simples.

« Les enfants ont très bien fait – c’est bien », a déclaré Klopp. « Problèmes de passes et de mouvements. Trop de joueurs du mauvais côté du ballon, pas assez de récupérations de passes. Nous avons eu des occasions et avons tiré le ballon directement sur le gardien de but – nous l’avons changé en seconde période. C’était rouillé mais mieux en la seconde moitié. «

Dans l’autre match de la soirée, Wolverhampton Wanderers a battu Crystal Palace 1-0 grâce à la frappe d’Adama Traoré à la 35e minute alors qu’il battait le gardien en visite Jack Butland avec un coup de foudre depuis le bord de la surface de réparation.

Les loups ont dominé alors que Fabio Silva passait au-dessus de la barre dès le début et Butland paré un entraînement bas de Nelson Semedo, mais il était impuissant lorsque Traoré s’est relevé et a déchaîné un tir imparable dans le toit du filet.

Le manager de l’équipe locale, Nuno Espirito Santo, a félicité Traoré après que l’ailier ait marqué son premier but de la saison dans n’importe quelle compétition.

« C’était un but spécial d’un joueur spécial », a déclaré le Portugais. « Je suis très heureux car je pense que cet objectif renforcera sa confiance. Il a vraiment essayé lors des séances d’entraînement et c’est pourquoi je suis si heureux. »

