Aston Villa vs Everton en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Aston Villa vs Everton diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Aston Villa vs Everton? Nous avons ce qu’il vous faut. Aston Villa vs Everton est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Aston Villa et Everton sont à la recherche de leurs premiers points de la saison après leurs défaites lors de la première journée contre Newcastle et Fulham, respectivement.

Bien qu’il ait été pressenti pour de grandes choses ce trimestre, Villa a commencé avec une défaite 5-1 à Newcastle et doit récupérer rapidement. Unai Emery a ajouté beaucoup de qualité à l’équipe au cours de l’été, mais les joueurs semblent toujours se gélifier et se familiariser avec le système de l’Espagnol.

Everton a eu plusieurs occasions de marquer contre Fulham le week-end dernier, mais n’a réussi à en tirer aucun avantage. Un manque de buteur pourrait vraiment les hanter cette campagne s’ils ne parviennent pas à apporter un nouveau corps ou à garder Dominic Calvert-Lewin en forme, mais Sean Dyche gardera inévitablement l’équipe résolue malgré tout.

Le coup d’envoi est à 14h BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

La chance d’Aston Villa sur le front des blessures est allée de mal en pis. Une semaine seulement après avoir perdu Emi Buendia sur une grave blessure au genou, Tyrone Mings a ensuite subi le même sort lors de la défaite face à Newcastle le week-end dernier. Alex Moreno, Leander Dendoncker, Bertrand Traoré et Jacob Ramsey sont également tous exclus pour Villa.

Everton, quant à lui, a Seamus Coleman, Jack Harrison et Dwight McNeil, bien que Sean Dyche espère leur retour en septembre. Dele est également absent pour ce match.

Formulaire

Villa Aston: L

Everton : L

Arbitre

Anthony Taylor sera l’arbitre d’Aston Villa contre Everton. Ses assistants seront Gary Beswick et Adam Nunn, avec Robert Madley le quatrième officiel. Darren England est le VAR, avec Timothy Wood l’assistant VAR.

Stade

Aston Villa vs Everton se jouera au Villa Park à Aston, Birmingham, qui a une capacité de 42 640 places.

Coup d’envoi et chaîne

Aston Villa contre Everton le coup d’envoi est à 14h00 BST sur dimanche 20 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 9 h HE / 6 h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime de paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.