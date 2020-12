Aston Villa est sur le point de repousser les intérêts de transfert dans Jack Grealish en plaçant un prix de 100 millions de livres sterling sur leur actif précieux.

Grealish, 25 ans, était étroitement lié à Manchester United l’été dernier après avoir mené Villa à survivre en Premier League.

Mais les Red Devils n’étaient pas disposés à payer le prix de 70 millions de livres sterling de Villa et ont plutôt opté pour le milieu de terrain offensif Donny van de Beek et les ailiers Amad Diallo et Facundo Pellistri.

Pendant ce temps, l’action de Grealish n’a augmenté que cette saison grâce au total de cinq buts et de cinq passes décisives de l’Anglais en Premier League, ce qui en fait le troisième dans la division pour les engagements de buts.

Villa évalue désormais Grealish à 100 millions de livres sterling, selon le Le télégraphe du jour , ce qui signifie que tout prétendant devrait battre le record de transfert d’un joueur britannique – actuellement détenu à 85 millions de livres sterling par Gareth Bale – pour le débarquer.

Le milieu de terrain polyvalent a mis la plume sur papier sur un nouvel accord l’été dernier pour l’attacher à Villa Park jusqu’en 2025.

«Les propriétaires m’ont fait savoir très clairement à quel point ils sont ambitieux et comment ils veulent construire Aston Villa», a déclaré Grealish à l’époque.

« Il y a des temps passionnants à venir et je suis très heureux d’en faire partie.