Aston Villa: Unai Emery veut signer un «ailier spécialiste» pendant la fenêtre de transfert de janvier | Nouvelles du football

Le patron d’Aston Villa, Unai Emery, a révélé que l’objectif principal du club dans la fenêtre de transfert de janvier était de signer un “ailier spécialisé”.

L’Espagnol a connu un bon début de vie à Villa Park après avoir remplacé Steven Gerrard en novembre, mais semble désireux de commencer à mettre sa propre empreinte sur l’équipe à la première occasion.

Ayant eu du mal à marquer des buts sous Gerrard, Villa a trouvé le filet neuf fois lors des cinq premiers matchs d’Emery en Premier League, mais le match nul 1-1 de mercredi à domicile contre les rivaux locaux des Wolves a rappelé l’inefficacité potentielle de l’équipe dans le dernier tiers.

“Nous essayons d’ajouter différentes caractéristiques de joueurs à introduire dans l’équipe”, a déclaré Emery après le match à Villa Park.

“Nous avons maintenant deux attaquants à Ollie Watkins et Danny Ings, en particulier des attaquants. Si nous avons besoin de quelqu’un, nous avons besoin de quelqu’un avec des caractéristiques différentes.

“De plus, nous pensons en ajouter un de plus à l’équipe. Par exemple, nous avons besoin d’un ailier. Un ailier spécialisé. Nous essayons d’en trouver un.”

Le match nul de mercredi était le premier de Villa en Premier League depuis la nomination d’Emery, après trois victoires et une défaite qui ont permis au club de se hisser à la 11e place du classement.

Mauvaise nouvelle pour Bailey ? | Ings prêt à rester

Image:

Leon Bailey avait besoin de consolation à temps plein après avoir raté une occasion en or de marquer le vainqueur contre les Wolves





Les paroles d’Emery pourraient porter un coup supplémentaire à Léon Baileyqui est actuellement la meilleure option de Villa sur l’aile mais a raté une occasion en or de sceller trois points contre les Wolves.

Le Jamaïcain a marqué au but dans les arrêts de jeu et a contourné le gardien des Wolves Jose Sa, mais n’a pas été en mesure de diriger le ballon dans le filet, avec seulement un défenseur en retraite à battre.

Bailey, qui n’a réussi que cinq buts pour Villa depuis son arrivée pour 25 millions de livres sterling à l’été 2021, s’est effondré sur le gazon au coup de sifflet final, ayant besoin d’être consolé par ses coéquipiers alors qu’il pleurait.

Bien qu’il ait confirmé son intention de signer un ailier en janvier, Emery a insisté sur le fait qu’il était satisfait de la performance de Bailey et de sa réaction face à l’échec.

L’Espagnol a déclaré: “Je suis content de lui. Il pleurait mais c’est bien parce qu’il se sent [it]. Il prenait la responsabilité de marquer.

“Je suis très content de son engagement et très content de sa performance.”

Image:

Danny Ings a égalisé pour Villa contre les Wolves





Le buteur de Villa était Danny Ingqui est sorti du banc pour égaliser et, ce faisant, semble avoir levé tout doute sur son avenir immédiat avec le club.

Everton, qui peine dans la zone de relégation de la Premier League, s’était renseigné sur la possibilité de prêter Ings

Cependant, aucun accord n’a pu être conclu et l’enquête ne devrait pas aller plus loin, d’autant plus qu’Emery semble suggérer que l’attaquant fait partie de ses plans pour la seconde moitié de la campagne.

