Aston Villa transformée sous Unai Emery depuis le départ de Steven Gerrard | Forme et retours offensifs analysés | Nouvelles du football

Aston Villa a peut-être subi une défaite choc en FA Cup contre la Ligue 2 Stevenage dimanche dernier, mais leur forme en championnat a augmenté sous Unai Emery – alors qu’y a-t-il derrière la reprise?

Villa a remporté 10 points sur 15 possibles avant son match contre Leeds vendredi, en direct sur Sports du ciel.

Pour mettre cela en contexte, seules cinq équipes ont gagné plus de points depuis que l’Espagnol a officiellement pris le relais le 1er novembre.

La plus grande amélioration semble être en attaque : les Villans ont marqué neuf buts en cinq matches de Premier League. En revanche, ils n’ont trouvé le fond du filet que 11 fois lors de leurs 13 premiers matchs – dont quatre lors de la victoire à domicile contre Brentford sous Aaron Danks le 23 octobre.

Villa marque en moyenne 1,8 buts par match sous son nouveau patron, contre seulement 0,6 buts par match cette saison sous l’ancien entraîneur Steven Gerrard.

Ce qui rend cela plus impressionnant, c’est que Villa était en moyenne plus élevée dans un certain nombre de mesures d’attaque sous Gerrard. Cependant, la grande amélioration dans les jeux récents a été dans leur conversion de tir, qui a triplé depuis qu’Emery a pris les commandes.

L’une des critiques à la fin du temps de Gerrard à la barre était le manque perçu d’un style de jeu ou d’un système préféré.

Lors de ses 11 matchs de championnat en charge cette saison, Gerrard a utilisé quatre formations différentes et 21 joueurs différents – avec 4-3-3 son système de départ préféré.

Emery est resté fidèle à une formation 4-4-2 lors de ses cinq matches de championnat, mais a utilisé 22 joueurs différents.

Le milieu de terrain John McGinn a été le seul joueur de champ à débuter chaque match de championnat sous Gerrard cette saison, tandis que cinq ont été nommés dans tous les matchs sous Emery : Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, Douglas Luiz et Emi Buendia.

En surface, une formation 4-4-2 semble plus défensive – mais ce système a alimenté les joueurs offensifs de Villa.

Leon Bailey, Danny Ings et Ollie Watkins ont cinq buts et deux passes décisives entre eux en Premier League sous Emery. Au cours des 11 matchs sous Gerrard, le trio a combiné pour seulement trois buts et trois passes décisives.

Les taux de frappe d’Ings et Watkins ont grimpé en flèche sous Emery et les trois attaquants ont plus de touches dans la surface adverse toutes les 90 minutes.

Watkins a marqué trois buts en huit apparitions dans toutes les compétitions sous Danks et Emery ce trimestre, contre un sur 12 sous Gerrard.

En Premier League, Watkins a eu plus de touches par 90 minutes (33,7) sous Gerrard pendant cette période, par rapport à sous Emery (28,1).

Cependant, un plus grand pourcentage de ces touches ont été dans la surface adverse sous Emery (21,8%) qu’elles ne l’étaient sous Gerrard (14,2%).

Le graphique ci-dessous révèle comment Watkins a stimulé l’activité dans les zones centrales, plus en amont.

Les Villans semblent également avoir changé de flanc préféré pour lancer des attaques. Le canal gauche a été davantage utilisé sous Gerrard, mais la plupart des attaques de Villa sont descendues à droite sous Emery.

Les trois victoires d’Emery en Premier League avec Villa sont survenues contre des équipes actuellement dans le top huit et, généralement cette saison, le record des Villans a été meilleur contre les équipes de la moitié supérieure – avec 13 points contre des équipes actuellement dans le top 10 et seulement neuf contre les côtés de la moitié inférieure.

L’Espagnol espère qu’il n’y aura pas de gueule de bois après la défaite de Stevenage lorsqu’il affrontera Leeds de Jesse Marsch à Villa Park, alors qu’il cherche à améliorer son record décevant contre les équipes de la moitié inférieure.