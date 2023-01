Aston Villa survit à une double blessure après avoir devancé Leeds dans le thriller de Villa Park grâce aux buts de Leon Bailey et Emi Buendia alors que Patrick Bamford inscrit 100 buts en championnat

Aston Villa a survécu à une double blessure pour battre Leeds 2-1 à Villa Park lors d’un affrontement frénétique vendredi soir.

Leon Bailey et Emi Buendia ont offert la victoire aux hôtes malgré le fait qu’ils aient été sous la coche pendant une grande partie du match contre les Blancs avant que Patrick Bamford n’en retire un.

Getty Bailey a sorti l’impasse contre Leeds à Villa Park après seulement trois minutes

Getty L’arrière gauche de Villa Digne s’est blessé à l’épaule contre Leeds peu de temps après le premier match de Bailey

Mais il pourrait y avoir de plus gros soucis à venir après que Lucas Digne et Ollie Watkins se soient blessés en première mi-temps, bien que la nouvelle recrue Alex Moreno ait brillé lors de ses débuts.

Leeds était leur personnalité typique à haute énergie et a donné beaucoup de problèmes à la défense locale, forçant Ezri Konsa et Tyrone Mings à un certain nombre d’erreurs.

Mais c’est Villa qui a rapidement pris les devants, alors que Bailey rentrait dans le coin supérieur gauche à peine trois minutes après le début du match.

Leeds a intensifié ses efforts pour égaliser après la pause, seulement pour que Buendia dépasse le malheureux Ilian Meslier à la 64e minute.

Meslier a décoché un tir cinglant de Bailey directement sur le chemin de Buendia, dont l’effort s’est répercuté sur le gardien français.

Emi Martinez a joué entre les bâtons, mais il a été battu à la 83e minute après que Wilfred Gnonto ait battu Ashley Young pour préparer Bamford.

Getty Buendia a mené les Villans 2-0 avec une tête à bout portant à la 64e minute

Arsenal lance une nouvelle offre Mudryk, Weghorst rejoint Man United, Trossard quitte Brighton Man United rejette l’enquête Scott McTominay de Southampton alors que Ten Hag veut la force de l’équipe SUPPORT Cristiano Ronaldo publie des photos d’entraînement alors que Georgina Rodriguez dément les rumeurs de crise

La femme de Thiago Silva devient virale avec une solution aux difficultés de Graham Potter à Chelsea “Dites-leur que je vais le réparer” – Casemiro a envoyé un SMS à l’agent alors qu’il regardait la défaite 4-0 de Brentford Le footballeur de Man City, Mendy, reconnu non coupable de six chefs de viol et d’un d’agression sexuelle





Rex Bamford a marqué un but tardif pour ramener Leeds dans le match

Le jeune Italien a poussé le défenseur vétéran à l’écart avant de se diriger vers le but pour donner à Bamford la tâche facile de marquer son 100e but en championnat de sa carrière.

Il y avait une question de faute sur Young mais Dean Ashton n’était pas d’accord, déclarant sur talkSPORT: “Je pense qu’il n’y a rien de mal avec le but. Qu’est-ce que Gnonto est censé faire ?

La victoire de Villa les place à la 11e place du classement de la Premier League, mais uniquement à la différence de buts, égalant Chelsea.

Il poursuit la forme impressionnante du club sous Unai Emery, Villa enregistrant désormais cinq victoires en Premier League lors de ses huit dernières.