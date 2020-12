WOLVERHAMPTON, Angleterre: Aston Villa a remporté une victoire 1-0 à Wolverhampton Wanderers en Premier League samedi après que le remplaçant Anwar El Ghazi ait infligé une pénalité de temps d’arrêt alors que les deux équipes ont terminé le match avec 10 hommes.

Villa a fait expulser Douglas Luiz à la 85e minute et le milieu de terrain des Wolves Joao Moutinho a été limogé peu de temps après que les visiteurs aient marqué contre le cours du jeu pour enregistrer leur quatrième victoire à l’extérieur de la saison.

Le résultat a permis à Villa de se hisser au huitième rang avec 18 points en 10 matchs tandis que les Wolves, qui manquaient à nouveau à l’attaquant blessé Raul Jimenez, sont restés 11e avec 17 points en 12 matchs.

El Ghazi a déclaré qu’il se sentait détendu à l’idée de prendre le penalty.

« Je pratique beaucoup les tirs au but, même si je ne joue pas », a déclaré le milieu de terrain néerlandais à la BBC.

«Je n’ai pas ressenti beaucoup de pression pour être honnête. J’apprécie que Jack Grealish me l’ait donné, mais il connaît mes capacités.

L’équipe locale semblait plus susceptible d’attraper le vainqueur dans un affrontement acharné, avec leur attaquant de 18 ans Fabio Silva frappant le poteau au milieu de la seconde période alors qu’il faisait son premier départ pour le club.

Le gardien de la Villa, Emiliano Martinez, a réussi plusieurs arrêts, apprivoisant un tir bas cinglant de Daniel Podence avant de bloquer d’une manière ou d’une autre une féroce volée de Leander Dendoncker à 10 minutes du temps.

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, Nelson Semedo a abattu John McGinn dans la surface de réparation et El Ghazi n’a pas commis d’erreur avec le coup de pied en passant le ballon devant le gardien Rui Patricio.

Le manager des Wolves Nuno Espirito Santo a déclaré qu’il souhaitait que son équipe soit plus impitoyable.

«En première mi-temps, c’était un match intense et les deux équipes étaient serrées», a-t-il déclaré.

«Dans la seconde, nous avons contrôlé le match et avons eu de bonnes chances. Nous essayons de continuer à grandir sur ces aspects et d’être plus cliniques. Silva a travaillé dur. L’idée pour faire grandir un joueur est de l’aider et de lui donner de la concurrence.

(Écriture par Zoran Milosavljevic; Édité par Ed Osmond)