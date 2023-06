Aston Villa signe Youri Tielemans en transfert gratuit

Aston Villa a confirmé avoir conclu un accord pour signer Youri Tielemans sur un transfert gratuit. Le milieu de terrain belge devrait rejoindre le club le 1er juillet après l’expiration de son contrat avec Leicester City.

Les Foxes ont été relégués de la Premier League cette saison, ce qui signifie que plusieurs clubs étaient intéressés par le joueur de 26 ans. Cependant, Aston Villa a agi le plus rapidement et a obtenu les services du joueur, qui devient également la première signature du club du mercato estival.

Une déclaration du site officiel des Villains disait: « Aston Villa est ravi d’annoncer que le club a conclu un accord pour signer Youri Tielemans. L’international belge deviendra officiellement un Villan le 1er juillet après l’expiration de son contrat avec Leicester City.

Aston Villa signe la signature de Youri Tielemans

Tielemans a joué un rôle clé dans les cinquièmes places consécutives de Leicester en 2019 et 2020, faisant 195 apparitions pour les Foxes. Le milieu de terrain a également atteint le statut de culte du côté du King Power Stadium après avoir marqué le vainqueur contre Chelsea à Wembley lors de la finale de la FA Cup 2021.

La signature du joueur est certainement un coup d’État pour les Villans, Liverpool et Arsenal étant également intéressés par le milieu de terrain. The Athletic, cependant, rapporte que le désir de travailler sous les ambitions d’Unai Emery et Villa a persuadé Tielemans de choisir de déménager dans les West Midlands.

Tielemans sera probablement un bon ajout pour Emery alors que le manager espagnol prépare son équipe à participer à la Conférence Europa après avoir terminé septième au classement de la Premier League. Le Belge est habile à tenir le ballon au milieu du parc et est également un fin passeur de balle avec une vision exemplaire.

De plus, Tielemans a également le sens du but avec un pied droit puissant et est également intelligent hors du ballon. Milieu de terrain éprouvé en Premier League, il devrait parfaitement s’intégrer aux côtés d’Emery alors que Villa vise à concourir à la fois au niveau national et en Europe la saison prochaine.

Photo : IMAGO / Pro Sports Images