Aston Villa se tourne vers Luiz Henrique du Real Betis

Aston Villa envisage un transfert de Luiz Henrique du Real Betis. José Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto via Getty Images

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Villa se tourne vers Henrique après le camouflet de Williams

Aston Villa après avoir tourné son attention vers les jeunes talents brésiliens Luiz Henrique après avoir échoué à signer l’attaquant de l’Athletic Club Nicolas Williamsselon le Courrier quotidien.

Le rapport indique que Villa était prêt à déclencher la clause de libération de 45 millions de livres sterling de Williams au club de Bilbao, ce qui aurait fait éclipser les frais de 34,6 millions de livres sterling payés pour le transfert de l’ailier Emiliano Buendia en 2021 de Norwich City.

Williams est devenu l’un des principaux talents européens et a impressionné lors de la Coupe du monde 2022 avec l’Espagne, mais le joueur de 20 ans préférerait rester en Liga pour le moment.

Avec cela, le manager de Villa Unai Emery est toujours à la recherche de renforts offensifs et a identifié Henrique comme une option potentielle. Henrique joue pour le Real Betis et le rapport indique qu’il a une valeur de transfert d’environ 20 millions de livres sterling. Le Brésilien de 22 ans a signé pour le Betis l’été dernier en provenance de Botafogo et a réussi à marquer trois buts, ainsi que cinq passes décisives dans toutes les compétitions cette saison.

La récente reprise de forme de Villa sous Emery les a vus s’éloigner des trois derniers, mais ils sont toujours désireux de renforcer leurs options vers l’avant, car ils ne sont qu’à trois points de Brighton, sixième.

PAPIER GOSSIP

– Ayoze Pérez est sur le point de quitter Leicester City, avec un déménagement imminent au Real Betis, selon Rudy Galetti. Le rapport indique que le Betis a réussi à résoudre certaines situations avec des transferts sortants, ce qui a permis à un accord pour Perez d’être proche. Perez a été lié à un départ de Leicester depuis le début de la fenêtre de transfert, avec un manque de temps de jeu constant cette saison.

– Tiemoué Bakayoko semble prêt à quitter l’AC Milan et à signer pour le club turc Adana Demirspor pour un contrat de trois ans, selon Calciomercato. Le milieu de terrain de 28 ans approche de la fin de son prêt de deux ans à Milan, cependant, on pense qu’il verra son prêt résilié tôt pour le voir signer pour l’équipe de Super Lig.

– Nottingham Forest s’intéresse de plus en plus au gardien du Paris Saint-Germain Clélor Navas suite à la blessure de Dean Henderson, selon le Courrier quotidien. Henderson s’est blessé à la cuisse lors de l’affrontement de Forest contre Leicester plus tôt dans le mois, et on ne sait toujours pas quand il reviendra. Cela n’aurait fait qu’accroître leur intérêt pour Navas, qui est derrière Gianluigi Donnarumma dans l’ordre hiérarchique au PSG.

-THiago Silva est fixé pour un nouvel accord à Chelsea, selon le Miroiter. L’accord actuel de Silva devrait expirer à la fin de la saison, cependant, on pense que Graham Potter est impatient de ne pas perdre l’expérience offerte par le Brésilien de 38 ans.

– Southampton a tourné son attention vers Marseille Bamba Dieng suite à un camouflet de Nicolas Jacksonselon le Exprimer. Le rapport indique que les Saints souhaitent renforcer leurs options d’attaque et ont désigné Dieng comme une option. On pense qu’il aimait Jackson, cependant, il semble maintenant prêt à rejoindre l’AFC Bournemouth depuis Villarreal.