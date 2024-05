Aston Villa se qualifie pour la première fois pour la Ligue des Champions

Les joueurs et le personnel de Villa tenaient leur soirée de remise de prix annuelle à Villa Park mardi soir et ont célébré la confirmation du résultat au Tottenham Hotspur Stadium.

Le club posté des photos sur les réseaux sociaux, externe d’Emery et des joueurs applaudissant et aspergeant de champagne.

« Personne ne s’attendait à ce que nous soyons là, mais nous croyions en nous et en notre rêve », a écrit le défenseur. Lucas Digne sur Instagram, externe. « C’était dur mais la réussite est incroyable. »

Demi-centre Diego Carlos ajoutée, externe: « Après plus de quatre décennies, nous retrouvons la Ligue des champions. Nous vivons une saison historique ! Up the Villa ! »

Les supporters, dont le prince de Galles, présent lors du récent match de Villa contre l’Olympiakos, ont également célébré la nouvelle.

« Nous sommes la Ligue des Champions ! » il a écrit sur X, externe. « Une saison historique et un exploit incroyable. Merci à Unai, à toute l’équipe et à tout le monde à Aston Villa. J’ai hâte de voir la saison prochaine. »