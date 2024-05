Aston Villa se qualifie pour la Ligue des Champions : Unai Emery mène l’équipe en compétition pour la première fois depuis 1983 | Actualités footballistiques

Aston Villa disputera la Ligue des champions pour la première fois depuis 1983 après la défaite 2-0 de Tottenham contre Manchester City mardi.

Unai Emery a connu une première saison complète impressionnante à Villa Park, guidant son équipe vers les demi-finales de la Ligue Europa Conférence et confirmant désormais sa place dans le top quatre de la Premier League pour la première fois depuis 1996.

Tottenham est désormais incapable de rattraper Villa avant son dernier match de la saison à Sheffield United dimanche, s’inclinant 2-0 contre le doublé d’Erling Haaland mardi soir.

Les Spurs ont perdu cinq de leurs six derniers matchs, ce qui signifie qu’ils devront se contenter du football de la Ligue Europa la saison prochaine.

La qualification de Villa n’est que la septième fois qu’une équipe non « big-six » se qualifie pour la Ligue des champions à l’ère de la Premier League, après Blackburn, Newcastle (x3), Leeds et Leicester – les Foxes se qualifiant il y a huit ans.

Villa est dans le top cinq depuis septembre et a passé plus de 150 jours dans le top quatre – son plus grand nombre dans une saison de Premier League depuis 1998/99, quand ils ont finalement terminé sixième sous John Gregory.

Neville : Réussite incroyable

Sports aériens Gary Neville a rendu hommage à Emery’s Villa sur son podcast en déclarant : « C’est un exploit incroyable pour Unai Emery d’accéder à la quatrième place.

« Il y avait tous ces autres clubs qui dépensaient tout cet argent, pas seulement au cours des 12 à 18 derniers mois, ou de deux ans. Ces clubs ont rassemblé et accumulé des joueurs pour des milliards, dont beaucoup au cours des cinq ou six dernières années.

« Pour Aston Villa, être là où ils sont, là où dans leur histoire récente ils ont été relégués, ils se sont retrouvés en relégation en Premier League au cours des quatre ou cinq dernières années.

« C’est un exploit incroyable et bravo à eux. C’est un grand club et ils méritent ce qu’ils ont cette saison. »

Comment fonctionne le nouveau format de la Ligue des Champions ?

Villa entrera désormais dans la phase de groupes de la Ligue des champions remaniée en septembre. Pour la première fois, la compétition comprendra un groupe de 36 équipes, chaque équipe en affrontant huit autres, à domicile ou à l’extérieur.

Les équipes qui terminent parmi les huit premières du groupe se qualifieront automatiquement pour les huitièmes de finale, les neuvième à 24e se qualifiant pour une phase de barrages aller-retour.

Après cela, la compétition se poursuivra selon son format à élimination directe existant, jusqu’à la finale 2024/25 à l’Allianz Arena de Munich le 31 mai.

