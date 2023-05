Aston Villa s’apprête à verser 140 millions de livres sterling sur un attaquant et un milieu de terrain d’un rival de Premier League – rapport

Aston Villa est sur le point de perdre 140 millions de livres sterling sur deux nouvelles recrues cet été, alors que le club cherche à tirer parti de sa seconde moitié prometteuse de la saison en cours.

Initié du football écrivez que le club basé à Birmingham est sur le point de conclure un accord pour signer Dusan Vlahovic, 23 ans, de la Juventus, à peine 18 mois après avoir rejoint les géants italiens de ses rivaux Fiorentina. On pense que le Serbe pourrait être disponible pour environ 80 millions de livres sterling alors que la Juventus cherche à assurer ses finances.

Vlahovic était auparavant fortement lié à un déménagement à Arsenal avant de décider de rejoindre la Juventus en janvier 2022. Les Gunners ont finalement choisi de signer Gabriel Jesus et ne seraient plus intéressés à signer l’attaquant. Cela ouvrirait la voie à Aston Villa, qui occupe actuellement le huitième rang du classement de la Premier League, pour préparer une candidature estivale. On pense que Vlahovic est ouvert à un passage en Premier League, bien qu’il préférerait une équipe de la Ligue des champions. Villa a néanmoins les moyens de lui faire une offre attractive.

Le club sera également de la partie pour le destroyer Fulham Joao Palhinha cet été, également selon Initié du football. Le joueur de 27 ans a été l’un des meilleurs joueurs de la saison pour les Cottagers, rassemblant le milieu de terrain avec ténacité et sang-froid.

On pense qu’une offre d’environ 60 millions de livres sterling suffirait à convaincre Fulham de se séparer de l’international portugais. Bien que Villa puisse se retrouver au centre d’une guerre d’enchères pour ses services.

L’intérêt pour Palhinha devrait être élevé en ce moment, avec des clubs comme Chelsea, Arsenal et Manchester United tous liés à un déménagement pour le milieu de terrain à l’ouverture de la fenêtre de transfert estivale.

Cependant, si l’on en croit les rapports, Villa prévoit de voler une marche sur ses rivaux.